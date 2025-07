EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Freitag, 25. Juli 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein in Alberta ansässiges, auf fortschrittliches Kunststoffrecycling spezialisiertes Clean-Tech-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Regierung von Alberta über Emissions Reduction Alberta ("ERA") die Entwicklung seiner ersten kommerziellen Anlage Neos mit einer nicht verwässernden Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Dollar unterstützt. Mit seiner zum Patent angemeldeten Anlage Primus, die seit Mai 2023 in Betrieb ist, hat PlasCred die Machbarkeit seines Konzepts bereits erfolgreich nachgewiesen. Primus diente als grundlegende Testplattform zur Validierung, dass sich Kunststoffabfälle in hochwertiges Renewable Green Condensate umwandeln lassen. Dabei handelt es sich um ein schwefel- und kohlenstoffarmes, zirkuläres Naphtha, das als Ausgangsstoff für die Herstellung neuer Kunststoffe dient ("Kondensat"). "Indem wir in fortschrittliche Materialien und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft investieren, helfen wir der Industrie in Alberta, wettbewerbsfähig zu bleiben, Arbeitsplätze zu schaffen und Emissionen zu reduzieren. Diese Förderung unterstützt Technologien, die unsere Ressourcen besser nutzen und zugleich Kosten senken. Das ist sowohl für die Wirtschaft als auch für die Umwelt ein Gewinn," sagte Justin Riemer, CEO von Emissions Reduction Alberta. Mit der Unterstützung der Regierung von Alberta über ERA geht PlasCred von der Pilotvalidierung zum kommerziellen Einsatz über. Aufbauend auf den technischen und betrieblichen Erkenntnissen aus der Anlage Primus nimmt das Unternehmen nun den Bau der Anlage Neos in Angriff und gewährleistet so einen reibungslosen Übergang zum Vollbetrieb. "Die Unterstützung durch die Regierung von Alberta und ERA ist ein entscheidender Meilenstein für PlasCred auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung," sagte Troy Lupul, Präsident und CEO von PlasCred. "Mit der Förderung können wir den Bau vorantreiben, zusätzliches Projektkapital einholen und beweisen, dass Innovationen aus Alberta bei der Verbreitung von Kreislauflösungen für schwer recycelbare Kunststoffe eine wichtige Rolle spielen können." Strategische Skalierbarkeit im industriellen Kernland von Alberta PlasCreds Strategie für Skalierbarkeit ist vollständig im Scotford Yard von CN Rail in Fort Saskatchewan verankert. Die Betriebsstätte liegt im industriellen Kernland von Alberta, Kanadas wichtigstem Gebiet für Kohlenwasserstoffverarbeitung. Die genehmigte Betriebsstätte umfasst Industriegebäude, einen Gleisanschluss für 200 Waggons, vorhandene Versorgungseinrichtungen und einen direkten Gleisanschluss der Klasse I. Diese Kombination gewährleistet eine zuverlässige Logistik für eingehende Rohstoffe und einen nahtlosen Abtransport der ausgehenden Produkte. Zugleich hat PlasCred Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften für die Prozessabläufe und das regulatorische Umfeld ist geschäftsfreundlich. Neos und der nachfolgende Komplex Maximus werden gemeinsam in Scotford angesiedelt, um gemeinsame Infrastrukturen und betriebliche Synergien zu nutzen. Die Anlage Neos wird zunächst 100 Tonnen Kunststoffabfälle pro Tag verarbeiten und daraus täglich etwa 500 Barrel Kondensat herstellen. Sobald die Anlage Neos in Betrieb ist, sollen jährlich 36.500 Tonnen Kunststoffabfälle entsorgt und Treibhausgasemissionen im Umfang von ca. 51.000 Tonnen CO2e pro Jahr eingespart werden. Das Design der Anlage umfasst die von PlasCred entwickelte duale katalytische Pyrolysetechnologie. Dieser Ansatz minimiert den Energieverbrauch, verbessert die Sicherheit und ermöglicht die effiziente Umwandlung von gemischten und verunreinigten Kunststoffen, einschließlich PVC und PET. Anders als bei Verbrennung oder bei der Energiegewinnung aus Abfällen entsteht bei dem Verfahren von PlasCred ein zirkuläres petrochemisches Ausgangsmaterial, das zur Herstellung neuer, lebensmitteltauglicher Kunststoffe wiederverwendet werden kann. Das System wurde in über zwei Jahren Dauerbetrieb in der Pilotanlage Primus in Calgary validiert. Die Anlage Neos wird einen voraussichtlichen Jahresumsatz von ca. 19 Mio. $ und ein EBITDA von 6,9 Mio. $ erwirtschaften. Diese Prognose basiert auf den Annahmen des Managements in Bezug auf Rohstoffkosten, Betriebszeit und Abnahmepreise. Die geschätzten Kapitalkosten für Neos belaufen sich auf 25 Millionen Dollar. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen, vorbehaltlich der endgültigen Projektfinanzierung und -genehmigung. Auf Grundlage interner Prognosen und aktueller technischer Annahmen erwarten wir einen internen Zinsfuß (IRR) von etwa 22,8 % und eine Amortisationszeit von 4,3 Jahren für das Projekt. Diese zukunftsgerichteten Schätzungen beruhen auf internen Modellen und unterliegen Risiken wie Bauzeiten, Investitionskosten, Betrieb und Marktbedingungen. Die Prognosen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit bleiben stark, selbst ohne Berücksichtigung der potenziellen Vorteile aus der Monetarisierung von Kunststoff-Credits oder aus dem Verkauf von Nebenerzeugnissen. PlasCred schloss mit einem globalen Rohstoffunternehmen ("GCC") einen endgültigen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren für 100 Prozent der Produktion der Anlage Neos zu einem Festpreis von 120,00 CAD pro Barrel, einschließlich Frachtbedingungen. Die Vereinbarung beinhaltet auch ein Vorkaufsrecht ("ROFR") für künftige Produktionsmengen aus PlasCreds nächster Anlage Maximus. Diese Abnahmestruktur gewährleistet vorhersehbare Einnahmen und untermauert die langfristige Kapitalplanung. Neos wird Palantir Foundry integrieren, eine industrielle Datenplattform von Palantir Technologies, die Echtzeitdaten zu Rohstoffen, Anlagenleistung und Produktqualität erfasst. Sie erstellt prüfbare Ökobilanzen (Life-Cycle-Assessments oder LCA) zum Nachweis, dass jede Tonne Kunststoffabfall in neuen Kunststoff umgewandelt wird. Die Technologie unterstützt zudem die Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR); erfasst die Ausgabe von Kunststoff-Credits, Treibhausgasemissionen und Logistik, sowohl für eingehende Rohstoffe als auch für ausgehende Produkte. Alle Daten werden in einem digitalen Zwilling zusammengeführt, was umfassende Betriebstransparenz und KI-gesteuerte Optimierung für das gesamte Unternehmen PlasCred bietet. Die geplante Anlage Maximus soll anfangs täglich 400 metrische Tonnen erzeugen, also etwa 2.000 Barrel. Durch modulare Erweiterung soll dies auf täglich 2.000 Tonnen bzw. 10.000 Barrel Kondensat erhöht werden. Indem beide Anlagen am gleichen Ort angesiedelt sind, nutzen wir die bestehende geschlossene Infrastruktur, die integrierte Schienenlogistik von CN und gemeinsame Standortdienste. Dies bietet erhebliche Kosten- und Ausführungsvorteile und festigt den Standort Alberta als Drehscheibe für skalierbare, kohlenstoffarme Kunststoffkreisläufe. Durch eine Kombination aus strategischer Standortwahl, integrierter Logistik und gesicherten Einnahmen aus Industriepartnerschaften ist PlasCred gut für nachhaltiges, langfristiges Wachstum positioniert. Die gemeinsam im Scotford Yard von CN angesiedelte Infrastruktur sorgt für Skalierbarkeit und minimiert gleichzeitig das Ausführungsrisiko. Mit Unterstützung der Regierung von Alberta durch ERA beschleunigt PlasCred den Weg zum kommerziellen Betrieb der Anlage Neos. Dieser Meilenstein unterstreicht die Stärke der in Alberta entwickelten Technologie und bekräftigt die Führungsrolle der Provinz bei der Förderung einer kreislaufwirtschaftlichen Infrastruktur. Neos ist ein bedeutender Schritt bei der Skalierung von sauberen Kunststoff-zu-Kunststoff-Innovationen, die im industriellen und innovativen Ökosystem von Alberta verwurzelt sind. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das fortschrittliche Recycling revolutionieren. PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., der Regierung von Alberta, Fibreco Export Inc. und einem globalen Rohstoffunternehmen. Diese Kooperationen bieten PlasCred eine erstklassige Logistik, moderne betriebliche Intelligenz und stabile langfristige Einnahmen, die seine Führungsrolle in der globalen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe unterstützen. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

Troy Lupul

E-Mail: IR@PlasCred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Rohstoffen und behördlichen Genehmigungen sowie die umfassenderen Vermarktungs- und Expansionspläne des Unternehmens. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, insbesondere: Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Kostenüberschreitungen, Unterbrechungen der Versorgungskette, betriebliche Leistung im groß angelegten Betrieb, Rohstoffpreise und -verfügbarkeit, Änderungen der Rohstoffpreise, behördliche oder genehmigungsrechtliche Verzögerungen, Gegenparteirisiken im Rahmen von Abnahme- oder Finanzierungsvereinbarungen sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/260077 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/260077

