Anchorage Digital, Heimat der ersten und einzigen staatlich zugelassenen Krypto-Bank, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Ethena Labs, dem Entwickler von USDe und USDtb, bekannt, um USDtb als erste Stablecoin mit einem klaren Weg zur Konformität mit dem kürzlich verabschiedeten GENIUS Act dem neuen US-Gesetz zur Regulierung der Ausgabe von Stablecoins in den USA einzuführen.

Die Einführung wird die erste sein, die die Stablecoin-Ausgabeplattform von Anchorage Digital nutzt eine schlüsselfertige Lösung für Institutionen zur Einführung und Verteilung vollständig regulierter digitaler Dollar. Die Entscheidung von Anchorage Digital, eine Partnerschaft mit Ethena einzugehen, einem Projekt, das sich auf die Entwicklung sicherer, compliance-orientierter Schienen und Produkte konzentriert, die institutionellen Anlegern Zugang zu den einzigartigen Vorteilen digitaler Vermögenswerte bieten, ist ein wichtiger Schritt zur Angleichung von Innovation und Regulierung im US-Finanzsystem.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die derzeit offshore emittierte Stablecoin USDtb in den USA von der Anchorage Digital Bank ausgegeben, wodurch das Unternehmen zum führenden US-Emittenten von Stablecoins für Institutionen wird, die konforme, programmierbare digitale Dollar suchen, die den höchsten regulatorischen Standards des GENIUS Act entsprechen. Die Ausgabe dieser Stablecoin unter dem US-konformen Rahmen ermöglicht eine reibungslosere Integration in das US-Finanzsystem und bietet Institutionen einen leichter zugänglichen, regulierten Weg, USDtb zu halten.

"Die Verabschiedung des GENIUS Act schafft die regulatorische Klarheit, die es bundesstaatlich regulierten Institutionen wie der Anchorage Digital Bank ermöglicht, uneingeschränkt am Stablecoin-Ökosystem teilzunehmen. Wir sind stolz darauf, Ethena bei der Einführung ihres Produkts in den USA zu unterstützen und damit zu noch mehr Transparenz und Vertrauen für ihre Partner beizutragen. Da Stablecoins zu einer grundlegenden Komponente der modernen Finanzwelt werden, ist es unerlässlich, dass sie auf einer sicheren, konformen und zukunftsfähigen Infrastruktur basieren." Nathan McCauley, CEO und Mitbegründer von Anchorage Digital

"Wir verzeichnen bereits eine starke Nachfrage nach USDtb und gehen davon aus, dass die GENIUS-Konformität unseren Partnern und Inhabern die Möglichkeit geben wird, die Nutzung in neuen Produkten und auf neuen Plattformen zuversichtlich und deutlich auszuweiten. Durch die Partnerschaft mit Anchorage Digital, der einzigen bundesstaatlich regulierten Krypto-Bank in den Vereinigten Staaten, stärken wir die Grundlage, die erforderlich ist, um das Produkt weiter zu skalieren, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Flexibilität oder Vertrauen eingehen zu müssen." Guy Young, CEO von Ethena Labs

Stablecoins entwickeln sich schnell zum Lebenselixier der Zukunft des Finanzwesens sowohl in Amerika als auch weltweit und ermöglichen alles von Echtzeitabwicklungen und grenzüberschreitenden Zahlungen bis hin zu Fintech-Infrastrukturen der nächsten Generation und dezentralisierten Märkten. Durch die Ermöglichung einer sicheren, skalierbaren und regulierten Ausgabe trägt Anchorage Digital dazu bei, dass diese grundlegende Ebene des modernen Finanzwesens auf Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und der Führungsrolle der USA aufgebaut ist.

Über Ethena Labs

Ethena Labs ist der Entwickler von USDe und USDtb und Mitwirkender am Ethena-Protokoll. Ethena ist das Protokoll hinter USDe, dem drittgrößten und am schnellsten wachsenden USD-denominierten Krypto-Asset der Geschichte mit einem TVL von derzeit über 6 Milliarden US-Dollar, das von einer der größten Gruppen von DeFi-Nutzern verwendet wird und in einige der größten zentralisierten Börsen und wichtigsten DeFi-Anwendungen integriert ist. Ethena Labs wird unter anderem von Fidelity, Franklin Templeton, Dragonfly, Binance Labs, Bybit und OKX unterstützt.

Über Anchorage Digital

Anchorage Digital ist eine globale Krypto-Plattform, die Institutionen die Teilnahme an digitalen Vermögenswerten durch Handel, Staking, Verwahrung, Governance, Abwicklung, Ausgabe von Stablecoins und die branchenweit führende Sicherheitsinfrastruktur ermöglicht. Anchorage Digital ist die Heimat der Anchorage Digital Bank N.A., der einzigen staatlich zugelassenen Krypto-Bank in den USA, und bedient Institutionen auch über Anchorage Digital Singapore, die von der Monetary Authority of Singapore lizenziert ist. Anchorage Digital NY, die über eine BitLicense des New York Department of Financial Services verfügt, und die selbstverwaltete Wallet Porto von Anchorage. Vor kurzem wurde Anchorage Digital Bank durch die Verabschiedung von GENIUS zur einzigen US-amerikanischen, bundesstaatlich regulierten und GENIUS-konformen Bank, die Stablecoins ausgibt. Das Unternehmen wird von führenden Institutionen wie Andreessen Horowitz, GIC, Goldman Sachs, KKR und Visa finanziert und hat in seiner Serie D eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar erreicht. Anchorage Digital wurde 2017 in San Francisco, Kalifornien, gegründet und unterhält Niederlassungen in New York, Porto, Singapur und Sioux Falls, South Dakota. Weitere Informationen finden Sie unter anchorage.com, auf X @Anchorage und auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250723734659/de/

Contacts:

Anchorage Digital

press@anchorage.com



Ethena Labs

Nate Johnson

Ethena-August@augustco.com

+1 323-892-5554