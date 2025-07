Bitcoin-Crash: Steht das Treasury-Alptraum-Szenario schon bevor?

Während Kleinanleger bei Korrekturen schnell in Panik geraten, nutzen derzeit die Krypto-Treasury-Unternehmen die Kursrücksetzer, um günstiger in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren. Aber was geschieht, wenn sich dieses Muster zu wenden beginnt? Und kann dies schon jetzt der Fall sein? Lesen Sie jetzt diesen Beitrag, um besser vorbereitet zu sein!

Krypto-Treasury-Unternehmen kaufen im Rekordtempo

Aufgrund der förderlichen Regulierungen für Kryptowährungen in den USA haben sich immer mehr Unternehmen für eine Diversifizierung ihres Vermögens mit Kryptowährungen entschieden, wobei der schwächelnde US-Dollar in einer zunehmend multipolaren Weltordnung sowie die Verschuldung und Abwertung durch die Ratingagenturen weitere Gründe waren.

Insbesondere die öffentlich gelisteten Unternehmen haben sich zu diesem Schritt entschieden. So hat sich ihr Bitcoin-Bestand seit der Wahl von Donald Trump von rund einem halben Jahr von 457.542 BTC auf 910.673 BTC um 453.131 BTC und somit 99,03 % gesteigert, während es bei den privaten Unternehmen lediglich eine Steigerung um 19.340 BTC und 7,12 % war.

Bitcoin Bestände | Quelle: Bitcoin Treasuries

Viele öffentliche Unternehmen wurden dabei von Strategy Inc. inspiriert, da sich dessen Aktie aufgrund der gehebelten Kryptoinvestments besser als Bitcoin selbst sowie viele andere Aktienkurse entwickelt hat. Während somit immer mehr Kapital in den Krypto-Markt strömt und Blow-up-Tops ermöglicht, kann alles, was hochsteigt, ebenso so tief fallen.

Dabei ist die Gefahr von Notverkäufe der Krypto-Assets höher, wenn es zu einer Korrektur kommt, die nun laut immer mehr Krypto-Experten möglich ist. Auch wenn es sich dabei nur um eine gesunde Konsolidierung handeln würde, könnten mittlerweile die gehebelten Kryptoinvestments der Unternehmen zu einer Zwangsliquidierung führen.

Können die Krypto-Treasury-Unternehmen schon einen Bitcoin-Crash auslösen?

Es gibt unterschiedliche Metriken, anhand derer die finanzielle Lage eines Unternehmens bewertet werden kann. Aufgrund der Komplexität haben wir uns hier lediglich auf die Bitcoins im Verhältnis zu Marktkapitalisierung sowie die Bestände der gefährdetsten Unternehmen konzentriert, um mögliche Zwangsverkäufe besser einschätzen zu können.

Von den 95 analysierten Unternehmen weisen 7 ein extrem hohes Risiko auf, da sie Bitcoin-Bestände von mehr als 100 % der Marktkapitalisierung halten. Darüber hinaus sind 37 der öffentlichen Unternehmen dem höheren Risiko zuzuordnen, da sie zwischen 20 bis 100 % ihrer Marktkapitalisierung in Bitcoin halten.

Somit kommen die riskanteren Aktiengesellschaften auf 46 %, wobei sie gemeinsam 798.165 BTC halten, die derzeit 92,69 Mrd. USD Wert sind. Zudem ist es ein nicht unerheblicher Anteil von 3,8 % der Bitcoin-Gesamtversorgung sowie fast das tägliche Handelsvolumen von heute von 98,24 Mrd. USD.

Risikoverteilung von 95 öffentlichen Bitcoin-Treasury-Unternehmen | Quelle: basierend auf Bitcoin Treasuries

Die Höhe des Bitcoin-Bestandes im Verhältnis zur Marktkapitalisierung reicht jedoch nicht allein aus, um eine Aussage über das aktuelle Risiko zu treffen. Dennoch ist sie ein wichtiges Indiz, das die Anleger in nächster Zeit zu größerer Vorsicht ermahnen sollte, auch wenn noch bis mindestens Oktober aufgrund der Expansion der globalen Geldmenge M2 mit Anstiegen zu rechnen ist.

Weitere wichtige Metriken sind der Verschuldungsgrad, die Liquiditätsreserven, die Loan-to-Value-Ratio und der operative Cashflow. Zudem halte einige von ihnen hohe Bitcoin-Bestände, da es sich um Börsen und andere Dienstleister handelt, sodass sie weniger von Preisrückgängen abhängig sind.

Trotzdem könnten Bitcoin-Korrekturen von 20 bis 30 %, wobei auch mehr in einem Bullenmarkt möglich ist, bei einigen zu Margin Calls führen, wenn sie zu hoch gehebelt sind. Dies könnte dann wiederum eine Kaskade von Verkaufsorders nach sich ziehen.

Ist Bitcoin Hyper der nächste große Katalysator?

Basierend auf den Mittelzuflüssen des Vorverkaufs gehen die Investoren bei Bitcoin Hyper von etwas Großem aus. Denn über die vergangenen 24 Stunden sind mehr als 250.000 USD hinzugekommen, sodass das Projekt mittlerweile 4,83 Mio. USD verzeichnet. Somit wollen sich Anleger durch eine frühe Positionierung noch größere Vorteile sichern.

Denn Bitcoin Hyper verspricht BTC von einem statischen Wertaufbewahrungsmittel in eine echte Kryptowährung und ein funktionales Asset zu verwandeln. Um die bisher belastenden technologischen Limitierungen aufzulösen, wird auf der Bitcoin-Basisschicht eine Layer-2 aufgebaut, welche BTC direkt in das Web3 mit dezentralen Anwendungen und Co einbindet.

Dafür wird die hervorragend skalierbare SVM verwendet, mit der Transaktionen in Millisekunden und fast kostenfrei möglich sind. Zudem wird endlich für die Bandbreite gesorgt, welche nicht nur P2P-Zahlungen, sondern mehr als nur dem Finanzsektor den nötigen Entfaltungsspielraum bietet.

Aufgrund der Steigerung der Geldumlaufgeschwindigkeit kann somit auch das Wachstum in dem Ökosystem gefördert werden, wobei die hohe Bitcoin-Liquidität von 2,31 Bio. USD sinnvoll genutzt werden kann, anstatt nur herumzuliegen. Während neue Anwendungen damit finanziert werden können, erhalten Anleger die Möglichkeit, zusätzliche passive Einkommen zu verdienen.

Für weniger als 29 Stunden können die HYPER-Coins, welche das Ökosystem antreiben, das Bitcoin skalierbarer und nützlicher macht, noch für 0,0124 USD gekauft werden. Über das Staking lässt sich der Bestand bis zur Markteinführung vergrößern, wobei frühen Unterstützern großzügige Zinsen von noch 203 % pro Jahr gezahlt werden.

