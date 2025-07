Neue Mittel unterstützen die rasche Erweiterung der kürzlich definierten MRE (**) von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO (***); drei Diamantbohrgeräte werden nach Araxá verlegt

- Strategische Platzierung zu 0,038 A$ je Aktie: St George hat verbindliche Zusagen über 5.000.000 A$ durch eine Platzierung von Aktien an strategische Investoren erhalten.

- Diamantbohrungen erweitert: Mit der gesicherten zusätzlichen Finanzierung werden nun drei Diamantbohrgeräte beim Projekt Araxá eingesetzt - zwei mehr als ursprünglich vorgesehen - mit über 9.000 Metern geplanter Diamantbohrungen.

- Starke Nachrichtenlage: St George wird insgesamt fünf Bohrgeräte in Araxá betreiben und über das zweite Halbjahr 2025 hinweg regelmäßig Analyseergebnisse und Bohrupdates veröffentlichen.

- Erweiterung der Weltklasse-Ressource für Seltene Erden und Niobium: Die Diamantbohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung des bereits weltweit bedeutenden Vorkommens an Seltenen Erden und Niobium im Projekt Araxá (1) - das in alle Richtungen offen ist - sowie auf die Umwandlung bestehender angezeigter Ressourcen von der Inferred- in die Indicated-Kategorie.

- Partnerschaften für nachgelagerte Verarbeitung in den USA: St George prüft Möglichkeiten zur Bildung nachgelagerter Partnerschaften in den USA für die Verarbeitung Seltener Erden und die Herstellung von Magneten, angesichts der beispiellosen Nachfrage nach neuen Lieferquellen außerhalb Chinas - wie durch bedeutende Investitionen des US-Verteidigungsministeriums und Apple in MP Materials belegt. (2)

St George Mining Limited (ASX: SGQ) ("St George" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen für eine Kapitalerhöhung in Höhe von 5.000.000 A$ durch eine Platzierung vollständig eingezahlter Stammaktien (Platzierung) erhalten hat.

Die neu gesicherten Mittel werden das zu 100% im Eigentum von St George stehende Projekt Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais weiter vorantreiben und dessen Entwicklung beschleunigen.

Die Platzierung umfasst die Ausgabe von 131.578.948 neuen Stammaktien von St George zu einem Preis von 0,038 A$ je Aktie (die Aktien). Der Ausgabepreis entspricht einem Aufschlag von 13,1 % auf den 30-Tage-VWAP (*) von 0,033 $, berechnet zum 22. Juli 2025.

Die Aktien werden gemäß einem Prospekt nach § 708A(11) des Corporations Act 2001 (Cth) sowohl an bestehende Aktionäre als auch an strategische Investoren mit Sitz in Europa ausgegeben. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 1. August 2025 gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben und den bereits ausgegebenen Aktien gleichgestellt sein.

Die Platzierung wurde vom Unternehmen arrangiert und folgt auf erhebliches, nicht angefordertes Interesse strategischer Investoren aus Europa, die vom wachsenden Potenzial des Projekts Araxá überzeugt sind.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte: "Wir freuen uns, zusätzliche Mittel mit einem Aufschlag auf den 30-Tage-VWAP (*) von SGQ zu sichern. Damit sind wir für ein erweitertes Diamantbohrprogramm vollständig finanziert - bei minimaler Verwässerung für bestehende Aktionäre.

Diese erfolgreiche Platzierung ist eine Anerkennung für die Weltklasse-Ressource an Seltenen Erden und Niobium, die wir bereits in Araxá nachgewiesen haben, sowie für die wertschöpfenden Maßnahmen, die derzeit laufen - darunter ein umfangreiches Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung, metallurgische Tests zur Bestätigung von Verfahrensfließbildern und Entwicklungsstudien zur beschleunigten Genehmigungserteilung.

Die Weltklasse-Ressource an Seltenen Erden in Araxá sowie die vorteilhafte Projektlogistik - mit hochgradiger Mineralisierung ab der Oberfläche und einer Lage in einer etablierten Bergbauregion mit Zugang zu Verkehrsinfrastruktur, erneuerbarer Energie und Arbeitskräften - zieht in einer Zeit historisch beispielloser Maßnahmen von Regierungen und Unternehmen weltweit zur Schaffung neuer Lieferketten für Produkte aus Seltenen Erden erhebliche Investoreninteressen auf sich.

Wir glauben, dass das Projekt Araxá mit einem beschleunigten Zeitplan entwickelt werden kann - was Investoren offensichtlich erkennen und aktiv unterstützen wollen.

Wir danken unseren bestehenden und neuen Aktionären für ihr Interesse an St George und dafür, dass sie unsere Bemühungen zur nachhaltigen Wertschöpfung durch die Entwicklung des Projekts Araxá anerkennen."

Erweitertes Diamantbohrprogramm

Drei Diamantbohrgeräte werden nun beim Projekt Araxá eingesetzt - gegenüber der ursprünglichen Planung von nur einem Bohrgerät - zusätzlich zu dem bereits vor Ort befindlichen Schneckenbohrgerät und den RC-Bohrgeräten (Reverse Circulation).

Die Diamantbohrungen konzentrieren sich sowohl auf Erweiterungsziele als auch auf Ergänzungsbohrungen, um Inferred-Ressourcen in die Indicated-Kategorie zu überführen.

Es sind Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 9.000 m geplant, wobei weitere Bohrungen hinzukommen könnten, sobald die Ergebnisse der kürzlich durchgeführten luftgestützten magnetischen Vermessung vollständig ausgewertet sind. Der Beginn der Diamantbohrungen ist für die nächsten zwei Wochen vorgesehen.

Die Mineralisierung im Projekt Araxá ist in alle Richtungen offen, mit Erweiterungszielen entlang des Streichrichtung nach Westen, Norden und Osten der modellierten Mineralressourcenschätzung (MRE), die bohrbereit sind. Tiefere Bohrungen werden zudem die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe testen.

Strategische Bedeutung des hochgradigen Seltene-Erden-Vorkommens in Araxá

Die MRE (**) im Projekt Araxá für Seltene Erden beläuft sich auf 40,64 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO (***) (3) - eine weltweit bedeutende Ressource, die ein potenziell neue Bezugsquelle für stark nachgefragte Seltene-Erden-Produkte darstellt.

Das Unternehmen arbeitet aktiv mit strategischen nachgelagerten Partnern zusammen, mit dem Ziel, unabhängige und zuverlässige Lieferketten für Seltene-Erden-Produkte außerhalb Chinas zu unterstützen.

St George ist bereits der MAGBRAS-Initiative (4) beigetreten - einem Programm in Brasilien, das von Regierung und Privatwirtschaft gefördert wird und darauf abzielt, eine inländische Lieferkette für Seltene-Erden-Produkte einschließlich der Herstellung von Permanentmagneten aus Seltenen Erden in Brasilien aufzubauen.

Die geografische Nähe und Ausrichtung Brasiliens zu den Vereinigten Staaten haben ebenfalls zu großem Interesse US-amerikanischer Unternehmen am Projekt Araxá geführt. Die USA verfügen derzeit nur über eine einzige Mine für Seltene Erden - Mountain Pass, im Besitz von MP Materials (NYSE: MP) -, die bis vor Kurzem für die Verarbeitung ihrer Produkte weitgehend auf China angewiesen war. MP Materials hat kürzlich richtungsweisende Transaktionen abgeschlossen, die eine US-amerikanische Lieferkette für Seltene Erden unterstützen sollen, insbesondere:

- Eine milliardenschwere Investition des Verteidigungsministeriums (DoD), darunter eine direkte Beteiligung in Höhe von 400 Mio. US$ am Eigenkapital von MP sowie eine 10-Jahres-Vereinbarung, die einen Mindestpreis von 110 US$ pro Kilogramm für NdPr-Produkte von MP festlegt (5)

- Eine Investition von 500 Mio. US$ durch Apple, um MP Materials beim Aufbau einer Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in den USA zu unterstützen, mit dem Ziel, Apple mit Magneten für iPhones und andere Apple-Geräte zu beliefern (6)

Diese wegweisenden Transaktionen unterstreichen, welchen Stellenwert die US-Regierung und große Unternehmen der Versorgungssicherheit bei Seltene-Erden-Produkten beimessen.

Neben MP Materials haben mehrere US-Unternehmen bereits Verarbeitungsanlagen für Seltene Erden in den USA errichtet oder befinden sich im Aufbau solcher Anlagen. Diese Einrichtungen benötigen neue Bezugsquellen für Seltene-Erden-Materialien, was die Entwicklung neuer Minen zur Versorgung des wachsenden inländischen US-Bedarfs stark begünstigt.

St George prüft derzeit potenzielle Partnerschaften mit US-amerikanischen Unternehmen für die nachgelagerte Verarbeitung von Seltene-Erden-Material, das möglicherweise im Projekt Araxá produziert wird.

Über das Projekt Araxá:

St George übernahm 100 % des Projekts Araxá am 27. Februar 2025. Araxá ist ein abgesichertes, potenziell Weltklasse-Seltene-Erden- und Niobium-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, angrenzend an CBMMs weltweit führende Niobiumabbauaktivitäten.

Die Region rund um das Projekt Araxá blickt auf eine lange Geschichte kommerzieller Niobiumproduktion zurück und bietet Zugang zu Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. St George hat sich staatliche Unterstützung zur beschleunigten Projektgenehmigung gesichert, ein äußerst erfahrenes Team vor Ort zusammengestellt sowie Beziehungen zu wichtigen Akteuren und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch die Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzubringen.

Weitreichende hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Mineralisierung im Projekt Araxá wurde durch frühere Bohrungen bestätigt. Hochgradige Mineralisierung beginnt an der Oberfläche, mit mehr als 500 Bohrabschnitten mit Niobium-Gehalten über 1 % Nb2O5 und Spitzengraden bis zu 8 % Nb2O5 sowie Seltenen Erden mit Gehalten bis zu 33 % TREO.

Am 1. April 2025 veröffentlichte St George eine erste Ressourcenschätzung für das Projekt, die sowohl eine weltweit bedeutende Niobium- als auch Seltene-Erden-Ressource darstellt, wie in Tabelle 1 unten aufgeführt:

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand von St George Mining Limited.

Fußnoten

(*) VWAP = Volume Weighted Average Price bzw. Volumengewichteter Durchschnittspreis

(**) MRE = Mineral Resource Estimate / Ressourcenschätzung

(***) TREO = Total Rare Earth Oxides / Summe der Seltenen Erden-Oxide

(1) Siehe Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 "High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa" für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(2) Siehe Seite 3 dieser Mitteilung für weitere Einzelheiten zu diesen Transaktionen im Zusammenhang mit der einzigen produzierenden Mine für Seltene Erden in den USA.

(3) Siehe Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 "High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa" für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(4) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 12. Dezember 2024 "Downstream Partnerships for Niobium and Rare Earths"

(5) Siehe Mitteilung von MP Materials vom 10. Juli 2025 "MP Materials Announces Transformational Public-Private Partnership with the Department of Defense to Accelerate U.S. Rare Earth Magnet Independence"

(6) Siehe Mitteilung von MP Materials vom 15. Juli 2025 "MP Materials and Apple Announce $500 Million Partnership to Produce Recycled Rare Earth Magnets in the United States"

Angaben zur sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung sowie historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist eine sachkundige Person und Fellow des Australian Institute of Geoscientists. Herr Nicholls ist leitender Berater bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niobium- und Seltene-Erden-Projekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende relevante Erfahrung hinsichtlich des Mineralisierungstyps und der Lagerstättenart sowie der durchgeführten Tätigkeit, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niobium- und Seltene-Erden-Projekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende relevante Erfahrung hinsichtlich des Mineralisierungstyps und der Lagerstättenart sowie der durchgeführten Tätigkeit, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- April 2025: Erste hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Projekt Araxá, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in ursprünglichen Marktveröffentlichungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentlichen Änderungen der Ergebnisse eingetreten sind. Das Unternehmen bestätigt, dass die Darstellung und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Personen dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich verändert wurden.

Angaben zur sachkundigen Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Carlos Silva geprüft wurden. Herr Silva ist Senior Geologe bei GE21 Consultoria Mineral und eine sachkundige Person sowie Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende relevante Erfahrung hinsichtlich des Mineralisierungstyps und der Lagerstättenart sowie der durchgeführten Tätigkeit, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024: Übernahme des hochgradigen Niobium-Projekts Araxá

- 12. Dezember 2024: St George unterzeichnet Partnerschaft für die nachgelagerte Verarbeitung und Produktion von Niobium und Seltenen Erden in Brasilien

- 9. Januar 2025: St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niobium und Seltenen Erden für das Projekt Araxá

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in ursprünglichen Marktveröffentlichungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentlichen Änderungen der Ergebnisse eingetreten sind. Das Unternehmen bestätigt, dass die Darstellung und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Personen dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich verändert wurden.

Angaben zur sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Projekt Araxá beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden. Herr Basso ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists. Herr Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Rohstoffprojekten zu leisten, und hält leistungsabhängige Bezugsrechte, die vom Unternehmen ausgegeben wurden.

Herr Basso verfügt über ausreichende relevante Erfahrung hinsichtlich des Mineralisierungstyps und der Lagerstättenart sowie der durchgeführten Tätigkeit, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der dargestellten Form und dem dargestellten Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und der Geschäftsführung des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten Formulierungen wie "könnte", "dürfte", "glaubt", "schätzt", "zielt ab", "erwartet", "beabsichtigt" sowie andere ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten implizieren. Diese Aussagen beruhen auf einer Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angesehen wurden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Aussagen abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten wird den Empfängern geraten, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da sie nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen gemäß geltendem Recht und den ASX-Notierungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung oder von Änderungen bei Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen zu St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form verfasst und erhebt nicht den Anspruch, vollständig oder allumfassend zu sein. Empfänger sollten sich nicht auf diese Mitteilung als Anlageberatung verlassen, da sie keine Berücksichtigung Ihrer Anlageziele, finanziellen Lage oder Bedürfnisse enthält. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob eine Investition angemessen ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder stellt diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Bestimmungen verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer eigenen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da deren Missachtung möglicherweise eine Verletzung der dort geltenden Wertpapiergesetze darstellt.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele, finanziellen Verhältnisse oder individuellen Bedürfnisse der Empfänger erstellt. Die hierin geäußerten Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen zu verstehen.

Empfänger sollten professionelle Beratung in Anspruch nehmen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition angemessen ist. Alle Wertpapiergeschäfte beinhalten Risiken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) das Risiko ungünstiger oder unvorhergesehener marktbezogener, finanzieller oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Konzernunternehmen), deren Organe, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich Fahrlässigkeit) daraus entstehen, dass jemand auf Grundlage dieses Materials handelt oder davon absieht zu handeln.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02970877-6A1274682&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6



