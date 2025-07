Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank hat in dieser Woche die Anleihemärkte dominiert. Dass die Leitzinsen erstmals seit Juli 2024 unverändert geblieben sind, war dabei noch erwartet worden, so die Deutsche Börse AG.Eine Überraschung habe jedoch der Ausblick geliefert. "Notenbankchefin Lagarde hält zwar die Tür für eine weitere Zinssenkung im späteren Jahresverlauf offen, lässt jedoch erkennen, dass bis auf Weiteres kein Handlungsdruck bestehe", fasse Elmar Völker von der LBBW zusammen. Daraufhin sei die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,75 Prozent gestiegen, nachdem sie zuvor am Dienstag unter die Marke von 2,60 Prozent gefallen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...