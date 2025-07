© Foto: picture alliance/AP Photo | Mark Schiefelbein

Die Kurse steigen, die Angst sinkt - und genau das macht die Profis nervös. US-Großbanken raten jetzt zum Schutz vor einem möglichen Absturz. Droht der große Rücksetzer?Die Stimmung an den US-Börsen könnte kaum besser sein. Der S&P 500 hat seit Anfang April um satte 28 Prozent zugelegt, die Volatilität ist so niedrig wie seit Monaten nicht. Für immer mehr Experten ist das mittlerweile zu viel des Guten. Die Handelsabteilungen von Goldman Sachs, Citadel Securities und anderen Großbanken warnen vor einer Blasenbildung und raten, jetzt sei der perfekte Moment, um sich gegen einen plötzlichen Absturz abzusichern. Der Grund für die Mahnungen liegt nicht in der aktuellen Euphorie, sondern in dem, …