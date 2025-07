Letzter Tanz der Altcoins? - Florian Grummes sieht Warnzeichen im Krypto-Zyklus

Anzeige / Werbung

Altcoins feiern neue Kurshochs, während Bitcoin eine Atempause einlegt - doch laut Analyst Florian Grummes könnte genau das ein klassisches Warnsignal sein. Warum die aktuelle Euphorie an die Endphase früherer Zyklen erinnert und was geopolitische Risiken, geldpolitische Eingriffe und spekulative Übertreibungen damit zu tun haben.

Der Sommer 2025 bringt für viele Anleger nicht die erwartete Ruhe, sondern eine explosionsartige Bewegung an den Krypto- und Edelmetallmärkten. Bitcoin hat neue Allzeithochs markiert, Altcoins wie Solana und XRP verzeichnen zweistellige Zuwächse, und auch Silber erlebt eine steile Rallye. Doch Florian Grummes, Edelmetall- und Krypto-Analyst, sieht in dieser Entwicklung mehr als nur einen weiteren Bullenmarkt: Für ihn ist die aktuelle Bewegung Ausdruck eines historischen Umbruchs - wirtschaftlich, politisch und technologisch.

Grummes weist in seiner Analyse für CelticGold darauf hin, dass sich der Bitcoin nach einer kurzen Konsolidierungsphase unter der psychologischen Marke von 100.000 USD wieder deutlich erholt und zuletzt ein neues Allzeithoch bei 123.236 USD erreicht hat. Trotz kurzfristiger Rücksetzer sieht er die Charttechnik intakt: Die Formation "Cup-and-Handle" signalisiere laut Grummes ein mögliches Kursziel zwischen 125.000 und 130.000 USD. Doch gleichzeitig warnt er vor dem Zeitpunkt: "Altcoins und Silber tanzen immer am Ende der Party", so Grummes - eine typische Phase, die aus seiner Sicht auf das nahende Ende des Zyklus hinweisen könnte.

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 23. Juli 2025. Quelle: Tradingview

Makroökonomie: Ein instabiles Fundament

Laut Grummes sind die fundamentalen Treiber der aktuellen Marktentwicklung tief in der Geld- und Fiskalpolitik verankert. Die Forderung von Donald Trump nach einem Zinsschnitt um über 300 Basispunkte, die politischen Eingriffe in die US-Notenbankstruktur sowie die zunehmende Entwertung des US-Dollars seien Anzeichen für ein Finanzsystem am Limit. Grummes betont: "Ein radikaler Zinsschnitt könnte die US-Staatsverschuldung entschärfen, aber er würde auch den Vertrauensverlust beschleunigen - zugunsten von Bitcoin und Gold."



Insbesondere die neuen US-Krypto-Gesetze wie der "GENIUS Act" oder der "Anti-CBDC Act" wertet Grummes als bedeutenden Schub für die digitale Anlageklasse. In seiner Analyse betont er, dass alleine die Öffnung der US-Altersvorsorgepläne für Bitcoin ein Kapitalvolumen von bis zu 90 Milliarden USD freisetzen könnte.

Eine fragmentierte Welt und neue Währungen

Grummes ordnet den Bitcoin-Boom auch in einen geopolitischen Kontext ein. Für ihn ist die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft - also die Aufspaltung in rivalisierende Macht- und Handelsblöcke - ein wesentlicher Faktor. In diesem Umfeld sei Bitcoin als neutraler, staatenunabhängiger Wertspeicher besonders gefragt. Gleichzeitig sieht Grummes auch Risiken durch technologische Entwicklungen wie das Quantencomputing, welches langfristig die Kryptografie von Bitcoin bedrohen könnte.

Altcoins und der späte Zyklus

Ein besonders deutliches Warnsignal erkennt Florian Grummes in der aktuellen Dynamik am Altcoin-Markt. Während Bitcoin nach seinem Allzeithoch in eine Konsolidierungsphase übergeht, verzeichnen spekulative Kryptowährungen wie Solana, XRP, Ethereum oder Dogecoin teils zweistellige Kursgewinne - ein Muster, das Grummes aus früheren Krypto-Zyklen nur zu gut kennt.



"Altcoins stürmen traditionell immer dann die Tanzfläche, wenn der große Bullenlauf in seine finale Phase eintritt", erklärt Grummes. Das liege daran, dass Anleger nach der Bitcoin-Rally zunehmend Risikoappetit entwickeln und Kapital in kleinere, volatilere Coins umschichten. Solche Bewegungen seien meist emotional getrieben und nicht mehr fundamental begründbar.



Der Rückgang der Bitcoin-Dominanz von 66% auf 61% innerhalb weniger Tage untermauert diese These. Für Grummes ist das ein klassisches Zeichen für eine beginnende "Altcoin-Saison" - eine Phase, in der Marktteilnehmer zunehmend spekulieren, ohne das Risiko realistisch einzupreisen. "Die Geldflüsse in zweifelhafte Projekte und neue Krypto-IPOs erinnern an die Überhitzungsphasen vergangener Zyklen - und mahnen zur Vorsicht", so Grummes.



Er betont, dass gerade diese Übertreibungen häufig das letzte Aufbäumen eines Marktzyklus markieren. Während der Bitcoin selbst noch relativ stabil notiert, zeigen die Kapitalbewegungen in den Altcoin-Sektor, dass der Markt sich womöglich bereits auf dünnem Eis bewegt. Die Vergangenheit habe gezeigt: Wenn sich Euphorie in den spekulativsten Segmenten entlädt, ist der Wendepunkt meist nicht mehr weit entfernt.