Die Volkswagen-Tochter für Nutzfahrzeuge verzeichnete in der ersten Jahreshälfte schwierigere Geschäfte und blickt angesichts von Herausforderungen auch skeptischer nach vorn. Anleger reagieren auf gesenkte Jahresziele, die Anteilsscheine setzen vor dem Wochenende zurück. Von einem "durchwachsenen" ersten Halbjahr berichtete der MDAX-Konzern, noch zu 87,5 Prozent in Besitz von Volkswagen, am heutigen Freitag. In der Tat zeugte das Zahlenwerk der ersten sechs Monate von Herausforderungen. Im Berichtszeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...