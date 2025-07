FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. Juli 2025



07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Hauptversammlung

09:00 DEU: Audi, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SVK: Erzeugerpreise 6/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/25



SONSTIGE TERMINE

CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz, Genf

USA: Schottland-Reise von US-Präsident Donald Trump



CHN/USA: China und USA verhandeln in Zollstreit

US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng verhandeln in Schweden weiter im Zollstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Am 12. August würde theoretisch die 90-tägige Pause in dem Handelskonflikt enden, die beide Seiten Mitte Mai in Genf vereinbart hatten.

