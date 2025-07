New York (ots/PRNewswire) -Einblicke auf institutionellem Niveau, 10 bis 100-fache Hebelwirkung und eine Willkommenskampagne im Wert von 1 Million Dollar - ab heute auf iOS und Android.LFG!!!, gegründet von Oraichain Labs, hat offiziell eine Trading Wallet für Meme-Coin-Jäger auf iOS und Android auf den Markt gebracht und löst damit zwei anhaltende Herausforderungen für Kleinhändler: das Aufspüren echter Chancen unter Tausenden von risikoreichen Börsengängen und der Zugang zu hochentwickelten Long- und Short-Trading-Instrumenten, die früher den Institutionen vorbehalten waren. AI Pilot für LFG!!! wird von Thesis.io (https://thesis.io/?utm_source=PRN&utm_medium=PR&utm_campaign=lfg_pr1) unterstützt und ist ein kontinuierlicher Scanner, der neue "Alpha"-Projekte (vielversprechende Token) auf Solana, Sonic und BNB Chain aufspürt.AI Pilot: Der Vorteil von AgentenDas Herzstück von LFG!!! ist die "AI Pilot"-Funktion, ein autonomes System, das kontinuierlich umfangreiche Netzwerke von On-Chain- und Off-Chain-Daten über Solana, Sonic und BNB Chain hinweg überwacht. AI Pilot scannt täglich Tausende von Token-Launches, arbeitet in Echtzeit, verfolgt die Bereitstellung von Smart Contracts, überwacht die Aktivitäten von Whales, analysiert die Stimmung in sozialen Medien und identifiziert aufkommende Narrative, bevor sie die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit erreichen.Erste Anwender haben bereits Ergebnisse erzielt: Interne Tests ergaben eine Gewinnrate von 58,9 % bei Meme-Trades, wenn sie von Alpha Pilot-Signalen geleitet wurden, wobei viele Top-Performance-Tokens in nur wenigen Tagen Renditen von über 50 % erzielten. Vollständiger Bericht: https://link.thesis.io/memereport.Integriertes schnelles und flexibles TradingLFG!!! ermöglicht Nutzern schnelles Trading mit einem einfachen und sicheren Handelserlebnis:- Prognosemärkte mit 10- bis 100-facher Hebelwirkung: Nutzen Sie einen Schieberegler, um die Rendite zu steigern und das Risiko zu kontrollieren. Transaktionen werden automatisch in der Blockchain abgewickelt.- Einfacher Einstieg in Fiat: Laden Sie Ihr Wallet innerhalb weniger Minuten über Apple Pay, Kreditkarten oder PayPal auf.- Selbstverwaltete Wallet: Sie haben die Schlüssel und behalten die volle Kontrolle über Ihr Vermögen.- Zugriff auf mehrere Chains: Handeln Sie über Solana, Sonic und BNB Chain mit einer einzigen Wallet.Werbeaktionen zum StartUm das Debüt zu feiern, gibt LFG!!! einen Willkommensbonus von 1 Million Dollar in USDAI aus, wobei jeder der ersten 100.000 Benutzer 10 Dollar erhält. Es gibt außerdem eine Empfehlungsprämie in Höhe von 50 % der Gebühren sowie eine Kampagne im Wert von 1.000 $ (Twitter) für frühe Community-Builder. Alle Boni können direkt in der App beantragt werden.Laden Sie LFG!!! jetzt auf iOS oder Android herunter: https://lfg.app.link/MRArK06OcVbInformationen zu LFG!!!LFG!!! wird von Oraichain Labs entwickelt, einer KI-Layer-1-Blockchain, die dezentrale Anwendungen mit vertrauenswürdigen Daten-Orakeln und fortschrittlichen KI-Diensten unterstützt. Das Projekt umfasst außerdem Thesis.io, um agentenbasierte Forschungsfähigkeiten zu nutzen und eine tiefgehende Analyse umfangreicher Datensätze sowie Echtzeit-KI-Schlussfolgerungen zu ermöglichen.Gemeinsam unterstützen diese Grundlagen die zentrale Vision von LFG!!!: Let's Find Gems.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2737566/Download_LFG____Now.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lfg-startet-ai-alpha-pilot-fur-meme-coin-jager-302514035.htmlPressekontakt:Minh Ha Khong marketing@orai.ioOriginal-Content von: Oraichain Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180431/6084450