Obwohl das Unternehmen verglichen mit Marktführer Home Depot ein Zwerg am Markt ist, überzeugt Tractor Supply mit einer durchdachten Logistik-Strategie in den ländlichen US-Bundesstaaten. Analysten heben den Daumen.Tractor Supply gilt als feste Institution im ländlichen Amerika. Das Unternehmen ist nicht nur die größte Handelskette für den sogenannten "Rural Lifestyle" in den USA, sondern prägt die Lebensweise und Einkaufskultur abseits der Großstädte entscheidend. Mit über 2.300 Filialen in 49 Bundesstaaten ist Tractor Supply Company (TSC) der führende Einzelhändler für Landwirtschaft, Heimtierbedarf, Garten, Haushalt, Land- und Tierpflege Die Aktie des Einzelhändlers hat die erste …