© Foto: Seth Wenig - AP

Steigende Aktienkurse trotz geopolitischer Krisen, Rekordverschuldung in den USA und einem erratischen Präsidenten - die Märkte scheinen in einer eigenen Realität zu leben.Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis Investment spricht bei wO TV über einen Markt, der wild geworden ist. Trotz trüber Fundamentaldaten feiern die Märkte ein Allzeithoch nach dem nächsten - für Risse ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf US-Staatsanleihen sind auf dem Niveau Griechenlands, das Vertrauen in die Fiskalpolitik schwindet. Doch an der Wall Street regiert der Optimismus - angetrieben von Short Squeezes, ETF-Zwangsinvestments und einer trügerischen …