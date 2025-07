EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PIERER Mobility AG: Vorläufige Ergebnisse des H1 2025



25.07.2025 / 18:55 CET/CEST

Wels, 25. Juli 2025 PIERER Mobility AG: Vorläufige Ergebnisse des H1 2025 Umsatz H1 2025: € 425 Mio.

Mehr als 50.000 Motorräder an Händler und Importeure verkauft (Wholesale)

Endkundennachfrage (Retail) weiterhin stark mit mehr als 100.000 verkauften Motorrädern - Lagerbestände deutlich reduziert

Durch Restrukturierungsgewinn von € 1.187 Mio. ergibt sich ein positives Ergebnis (EBITDA, EBIT, Periodenergebnis)

Positives Eigenkapital - Nettoverschuldung mehr als halbiert Vorläufige Umsatz-/Absatzzahlen für das erste Halbjahr 2025 - starke Endkundennachfrage Das H1 2025 wurde wesentlich von den mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren innerhalb der KTM-Gruppe geprägt. Diese hatten wesentlichen Einfluss auf alle Aspekte der Gruppe. Die PIERER Mobility-Gruppe verkaufte im ersten Halbjahr 2025 50.334 Motorräder (Vorjahr: 115.145). Darüber hinaus wurden über den strategischen Partner Bajaj Auto 34.950 Motorräder (Vorjahr: 32.351) abgesetzt. Besonders erfreulich sind die Absätze in Indien, die im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8 % stiegen. Dies ist das Resultat der hervorragenden Partnerschaft mit Bajaj Auto und ein Beweis für das Kundenvertrauen in die Marke KTM. Insgesamt setzte die Gruppe somit 85.284 Motorräder ab (Vorjahr: 147.496 Stück). Der Rückgang des Gesamtabsatzes um 42,2 % war im Wesentlichen dem Sanierungsverfahren der KTM AG und einer Zurückhaltung bei der Auslieferung neuer Modelle sowie dem wirtschaftlichen Gesamtumfeld und seinen Auswirkungen auf den Motorradmarkt im H1 2025 geschuldet. Erfreulich waren die Verkaufszahlen der Händler an Endkunden, die mit mehr als 100.000 Motorrädern über den eigenen Erwartungen gelegen sind. Zusammen mit einer gedrosselten Produktionsleistung konnten die eigenen Lagerbestände sowie die der Händler und Importeure im H1 2025 deutlich reduziert und die Effizienz entlang der gesamten Lieferkette gesteigert werden. PIERER Mobility bestätigt damit seine starke Position am globalen Motorradmarkt. Im Fahrradbereich setze die Gruppe im ersten Halbjahr 50.107 Fahrräder ab (Elektrofahrräder und Fahrräder). Damit verläuft der Wind-down des Geschäftsfeldes Fahrrad deutlich schneller als geplant. Die Fahrradmarken Husqvarna sowie GASGAS werden mit Ende 2025 ausverkauft sein - sämtliche Garantie/Service- und Ersatzteillieferungen werden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungserfordernissen weitergeführt. Davon unbetroffen ist das Geschäft mit Fahrrädern der weitergeführten Marke Felt. Die Absatzentwicklung spiegelte sich im Umsatz wider, der um 57,8 % auf € 425 Mio. sank. 46,5 % des Umsatzes wurden in Europa erwirtschaftet, 32,4 % in Nordamerika und 21,1 % in sonstigen Märkten. Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen - positives operatives Ergebnis Mit den erfolgreichen Abschlüssen der Sanierungsverfahren der KTM AG und zwei ihrer Tochtergesellschaften entstand ein Sanierungsgewinn in Höhe von 70 % der angemeldeten Gläubigerforderungen oder € 1.187 Mio. Damit ergeben sich im H1 2025 positive Ertragszahlen. Das EBITDA erreichte € 1.003 Mio., das EBIT € 931 Mio. und das Periodenergebnis belief sich auf € 740 Mio. Positives Eigenkapital - Nettoverschuldung mehr als halbiert Das Eigenkapital betrug per 30. Juni 2025 aufgrund des Sanierungsgewinns € 533 Mio. und ist bei einer Eigenkapitalquote von rund 27 % wieder positiv. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Nettoverschuldung nach Erfüllung der Sanierungsquote mehr als halbiert - sie liegt nun bei € 756 Mio. (31. Dezember 2024: € 1.643 Mio.). Vorläufige Kennzahlen des H1 2025 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert, ungeprüft) Ertragskennzahlen H1 2024 H1 2025 ? Umsatz m€ 1.007 425 -57,8 % EBITDA m€ -102 1.003 >100,0 % EBIT m€ -195 931 >100,0 % Ergebnis vor Steuern (EBT) m€ -237 897 >100,0 % Bilanzkennzahlen 31. Dez 2024 30. Jun 2025 ? Bilanzsumme m€ 2.396 1.968 -17,9 % Eigenkapital m€ -194 533 >100,0 % Nettoverschuldung m€ 1.643 756 -54,0 % Sonstige 2024 2025 ? Investitionen im H11) m€ 140 35 -75,3 % Anzahl Mitarbeiter zum 30. Juni Personen 6.024 4.303 -28,6 %

1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von € 8 Mio. (Vorjahr: € 30 Mio.) Der Halbjahresfinanzbericht 2025 wird am 28. August 2025 veröffentlicht und auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link abrufbar sein: https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Für weitere Informationen Investor Relations Hans Lang & Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 oder +43 676 4093711 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



