US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zusammentreffen. Dies deutet darauf hin, dass sich beide Seiten im Handelsstreit einer Einigung nähern könnten. Von der Leyen erklärte am Freitag in einem Social-Media-Beitrag, dass sie und Trump ein "gutes Gespräch" geführt und sich darauf verständigt hätten, sich am Sonntag in Schottland zu treffen, um die transatlantischen Beziehungen zu erörtern und zu besprechen, "wie wir sie stark halten können". Trump wird voraussichtlich am Freitag in Schottland eintreffen. Europäische Beamte sind optimistisch, dass ein Abkommen kurz bevorsteht, in dem die Union einen Basis-Zollsatz von 15 Prozent auf die meisten ihrer Waren akzeptieren könnte.

