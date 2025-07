DJ Bund prüft Optionen für Netzbetreiber Tennet und Amprion - Zeitung

DOW JONES--Die Bundesregierung will einem Zeitungsbericht zufolge bei allen vier Übertragungsnetzbetreibern mit am Tisch sitzen. Dazu werde auch ein Einstieg bei Tennet Germany im Zuge einer milliardenschweren Kapitalerhöhung erwogen, berichtet die Börsen-Zeitung (BöZ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen aus Konzern- und Beraterkreisen. Die Beteiligung könne in Höhe einer Sperrminorität und parallel zu Engagements privatwirtschaftlicher Investoren zu Marktkonditionen erfolgen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bestätigte der Zeitung auf Anfrage, dass die Bundesregierung gegenüber der niederländischen Regierung bereits eine unverbindliche Interessenbekundung abgegeben habe. Im nächsten Schritt sei mit der Übermittlung weiterer Informationen aus Den Haag sowie von der Tennet Holding zu rechnen, die Grundlage für die weiteren Prüfungen und Verhandlungen seien, sagte eine Sprecherin der BöZ.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht die Prüfung strategischer Beteiligungen an Netzbetreibern vor, um die Energiewende zu gestalten. "Durch eine Beteiligung an allen vier Übertragungsnetzbetreibern könnte der Bund den Netzausbau - zum Beispiel durch entsprechende Finanzausstattungen - beschleunigen und mit koordinieren und zudem Einfluss auf die Gesellschafterstruktur von Unternehmen der kritischen Infrastruktur nehmen", sagte der Anwalt Rüdiger Schmidt-Bendun, Partner der Kanzlei Skadden in Frankfurt, der Zeitung.

Der Bund ist bereits über die Staatsbank KfW mit 20 bzw. 25 Prozent an 50Hertz, der Tochter des belgischen Netzkonzerns Elia, sowie an der EnBW-Tochter TransnetBW beteiligt. Beide Unternehmen haben kürzlich Kapitalerhöhungen vorgenommen. Auch beim Netzbetreiber Amprion komme Bewegung an den Eigentümerkreis, schreibt die BöZ. Die Amprion-Eigentümer hatten bereits im vergangenen Jahr 850 Millionen Euro an frischem Eigenkapital nachgeschossen. Eine weitere Kapitalspritze, die "signifikant höher als 2024" ausfallen soll, sei für 2025 geplant.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2025 13:38 ET (17:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.