TON vor Mega-Rally? Dieser Finanzgigant glaubt fest daran!

Wieder einmal hat sich ein Finanzgigant für eine Kryptowährung entschlossen. So glaubt Kingsway Capital Partners fest an die Zukunft von TON und wird nun für diesen das erste TON-Treasury-Unternehmen starten. Was dies für die Kryptowährung bedeutet und welche Coins bei den Aktiengesellschaften derzeit am beliebtesten sind, wollen wir im folgenden Beitrag näher betrachten.

Kingsway Capital Partners startet erstes TON-Treasury-Unternehmen

Kingsway Capital Partners, ein Investmentfonds mit Fokus auf Schwellenländer, Tech und Krypto, hat jetzt das erste TON-Treasury-Unternehmen bekannt gegeben. Dafür soll eine neue öffentlich gelistete Gesellschaft gegründet werden, welche künftig den TON-Coin als Reserve-Asset hält.

Dabei orientiert es sich an dem Geschäftsmodell von Michael Saylor und seinem Unternehmen Strategy Inc., das zuvor noch als Micro Strategy bekannt war. Von anderer Kryptowährungen wurde hingegen nichts erwähnt.

Zunächst ist ein Investment in Höhe von bis zu 400 Mio. USD in TON geplant. Im Sommer ist dafür eine PIPE-Runde (Private Investment in Public Equity) geplant, wobei Kingsway Capital Partners der Hauptinvestor ist und Cohen & Co als Berater sowie Bank hinzukommt.

An diesem Unterfangen ist auch der Manuel Stotz, der Präsident der TON Foundation beteiligt, welche ebenso Kingsway Capital führt. Daher kommt ihm wahrscheinlich eine zentrale Rolle in dem TON-Treasury-Unternehmen zu.

Sofern die PIPE-Runde erfolgreich verläuft, könnte es das erste Krypto-Treasury-Unternehmen für den TON-Coin sein. Möglicherweise werden auch noch weitere Förderungen des Ökosystems folgen, wie es bei Sol Strategies für Solana der Fall ist. So könnten verschiedene Projekte unterstützt oder auch eine eigene Node betrieben oder Software entwickelt werden.

Krypto-Treasury-Unternehmen boomen

Nach den ersten Bitcoin-Treasury-Unternehmen, welche durch die Wahl des kryptofreundlichen US-Präsidenten Donald Trump verstärkt entstanden sind, kamen auch für immer mehr andere Kryptowährungen hinzu. Unter anderem gibt es nun Krypto-Treasury-Unternehmen für Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Binance Smart Chain und nun auch TON.

Allein seit Mitte März konnten sie laut Blockworks ihre Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1 Mrd. USD auf rund 8 Mrd. USD um 700 % steigern. Demnach machen mit rund 6 Mrd. USD die Marktkapitalisierung der Ethereum-Treasury-Unternehmen einen Anteil von beeindruckenden 75 % der gesamten Bewertung der Krypto-Treasury-Unternehmen aus, womit es sogar Bitcoin und die Multi-Assets-Treasury-Unternehmen übertreffen würde.

Aber auch die Solana-Treasury-Unternehmen kommen demnach mit rund 1 Mrd. USD auf eine höhere gemeinsame Marktkapitalisierung, als dies bei den Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Fall ist. Jedoch handelt es sich dabei um aufbereitete Daten, da allein Tesla schon mit rund 1 Bio. USD bewertet wird und alle Bitcoin-Treasury-Unternehmen rund 1,80 Bio. USD ausmachen.

Ebenso handelt es sich bei den Werten nicht um die Bewertung der Krypto-Bestände, da die Bitcoin-Treasury-Unternehmen derzeit laut Bitcoin Treasuries 918.368 BTC halten, die basierend auf einem aktuellen BTC-Kurs von 116.000 USD also 417,60 Mrd. USD Wert sind. Daher handelt es sich in Wirklichkeit bei Bitcoin um die führende Kryptowährung im Bereich der Krypto-Treasury-Unternehmen.

All dies könnte noch einmal aufgrund der teilweise gehebelten Investments der Unternehmen zu einem Blow-up-Top führen. Daher scheinen auch bei einer temporären Korrektur die Hochs von diesem Zyklus noch nicht erreicht worden sein, wobei Krypto-Experten wie Matt Hougan sogar von einem deutlich längerem Bullenmarkt ausgehen. Zudem könnte er durch die Bitcoin Industrialisierung aufgrund von Bitcoin Hyper verlängert werden.

Kann Bitcoin Hyper den Bullenmarkt verlängern?

Etwas plötzlich ist die erste Bitcoin-Skalierungslösung aufgetaucht und schnell viral gegangen, welche mit der SVM die skalierbarste Blockchain mit der Bitcoin-Basisschicht über eine Layer-2 kombiniert. Damit stellt es also eine Fusion aus Sicherheit und Liquidität mit niedrigen Gebühren, hoher Geschwindigkeit und großer Bandbreite dar.

Auf diese Weise muss BTC nicht passiv herumliegen und lediglich über Kursanstiege einen Wertzuwachs erzielen. Stattdessen werden die Bitcoins funktional und können beispielsweise mithilfe einer Liquidität von rund 2,3 Bio. USD produktiv verwendet werden. Somit ließen sich andere Projekte finanzieren oder über DeFi zusätzliche Renditen erzielen.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass Bitcoin Hyper der nächste große Katalysator für den Bullenmarkt werden könnte. Damit sich das Ökosystem schneller entwickelt, werden Dritte finanziell und mit weiteren Hilfen unterstützt. Aufgrund des hohen Verkaufstempos während des Presales und der Entwicklungszeit könnte der Launch sogar noch in diesem Jahr erfolgen.

Dann müssen die Nutzer nicht mehr an der Kasse 10 Minuten auf eine Zahlung warten und brauchen auch nicht für ein Brötchen höhere Gebühren als für das Produkt selbst zahlen. Larry Fink spricht bereits davon, dass Bitcoin die nächste Weltleitwährung werden könnte, wobei sich Bitcoin Hyper als das nötige Puzzleteil dafür positioniert. Darüber hinaus werden dApps unterschiedlichster Sektoren und ein größeres Wachstum ermöglicht.

Angesicht des hohen Verkaufstempos dürfte der Vorverkauf vermutlich deutlich früher ausverkauft sein, als viele denken. Denn in weniger als einer Woche ist fast eine weitere Million US-Dollar hinzugekommen. Für weniger als 25 Stunden können die HYPER-Token für 0,0124 USD erworben werden, wobei dieser alle zwei Tage steigt.

