TRON geht an die Börse: Erstes TRON-Treasury-Unternehmen startet

Am heutigen Tag konnte Tron mit dem ersten Tron-Treasury-Unternehmen Geschichte schreiben. Was genau geplant und wie bedeutend dieser Schritt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen ist, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Erstes Tron-Treasury-Unternehmen startet

Das bis Mitte Juli auf Merchandise spezialisierte, öffentlich gelistete Unternehmen SRM Entertainment wurde über einen Reverse-Merger für 100 Mio. USD erworben, was später in den TRX-Coin investiert werden soll.

Mittlerweile wurde das Unternehmen in Tron Inc. umbenannt und hat an der Nasdaq den Ticker TRON erhalten, während es sich strategisch auf das Tron-Ökosystem neu ausrichtet. Somit handelt es sich um das erste TRON-Treasury-Unternehmen.

Zudem hat sich Justin Sun, der Gründer der Tron-Blockchain, dem neuen Tron-Treasury-Unternehmen als strategischer Berater angeschlossen. Daher hat er auch heute die Opening Bell der Nasdaq geläutet.

Für Tron Inc. wurde ein Securities Purchase Agreement über 100 Mio. USD abgeschlossen. Dazu zählt ebenso die Herausgabe von Series-B-Convertible-Preferred-Stocks sowie 220 Mio. Warrants. Somit sollten insgesamt TRX-Coins für umgerechnet 210 Mio. USD erworben werden.

Bisher wurden 365 Mio. TRX-Token in das Tron-Treasury-Unternehmen eingebracht und über den Staking-Anbieter JustLend gestakt. Somit können diese neben Kursgewinnen ein passives Einkommen von bis zu 10 % pro Jahr verdienen.

Im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen ist dies jedoch noch verhältnismäßig wenig. So kommt Strategy Inc. laut Bitcoin Treasuries beispielsweise auf 607.770 BTC, die derzeit 70,45 Mrd. USD entsprechen. Daher macht Tron Inc. gerade einmal nur 0,30 % von Strategy Inc. aus.

Welchen Einfluss wird das Tron-Treasury-Unternehmen haben?

Die Krypto-Treasury-Unternehmen dienen Investoren auch als eine börsennotierte Alternative für den direkten Erwerb von Kryptowährungen. Obwohl damit auch einige Nachteile verbunden sind, können einige Anleger wie vor allem Institutionen, aber auch Privatinvestoren vor der Einführung von ETFs in den USA lediglich über die Krypto-Treasury-Unternehmen in die Coins investieren.

Daher stellt das Tron-Treasury-Unternehmen auch erstmalig eine börsennotierte Möglichkeit dar, um zumindest indirekt den TRX-Coin zu kaufen. Auch wenn es dabei nicht mit ETFs vergleichbar ist, wird wenigstens eine Partizipationsmöglichkeit bereitgestellt. Bei einer höheren Nachfrage würde dieses wiederum mehr TRX-Token erwerben.

TODAY: Justin Sun at the Nasdaq Opening Bell ceremony. pic.twitter.com/t0lAaRGwJh - Cointelegraph (@Cointelegraph) July 24, 2025

Aus diesem Grunde kann sich auch das Tron-Treasury-Unternehmen positiv auf den TRX-Kurs auswirken. Dennoch stellt der aktuelle Investitionsbetrag noch keine große Leistung dar, weil der Coin schon mit 29,89 Mrd. USD bewertet wird und auf ein tägliches Handelsvolumen von aktuell 1,49 Mrd. USD kommt.

Zudem handelt es sich lediglich um ein von Justin Sun angestoßenes Projekt und nicht um ein börsennotiertes Unternehmen, welches sich aus Eigeninitiative für eine Tron-Treasury-Strategy entschieden hat. Stattdessen fühlte sich Sun vermutlich von den anderen Coins unter Druck gesetzt, für die es alle schon Krypto-Treasury-Unternehmen gibt, wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance Smart Chain und TON.

Einen deutlich größeren Einfluss könnte hingegen die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper haben, welche Bitcoin in einen dezentralen Supercomputer verwandelt und diesen skalierbarer macht.

