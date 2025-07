Krypto-Experte stellt klassische Bitcoin-Zyklustheorie in Frage

Der Kryptomarkt sorgt erneut für Aufsehen, nachdem Bitcoin kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat, bevor es zu einer Korrektur unter die 115.000-Dollar-Marke kam. Während Bitcoin konsolidiert, verzeichnen viele Altcoins beachtliche Gewinne. Entgegen der verbreiteten Annahme, dass der Kryptowährungszyklus bald seinen Höhepunkt erreichen wird, vertritt ein renommierter Experte die kontroverse Ansicht, dass die traditionellen 4-Jahres-Zyklen nicht mehr relevant sind und eine grundlegende Marktveränderung stattfindet.

Ende der klassischen Halving-Zyklen

Bitcoin hat historisch betrachtet in 4-Jahres-Zyklen gehandelt, die mit dem Bitcoin-Halving synchronisiert waren. In der Regel stieg der Bitcoin-Kurs in den 500 Tagen vor und nach einem Halving stark an, bevor ein mehrmonatiger Bärenmarkt folgte. Die meisten Anleger erwarten daher, dass Bitcoin sein Zyklus-Top im Oktober oder November erreichen wird, gefolgt von einer längeren Abwärtsphase.

Ein Experte von Rundumbitcoin widerspricht jedoch vehement dieser etablierten Theorie. Mit einer beeindruckenden Trefferquote in seinen vergangenen Prognosen argumentiert er, dass es diesmal keinen ausgeprägten Bärenmarkt geben wird, bei dem Bitcoin auf 50.000 Dollar oder darunter fällt. Stattdessen erwartet er, dass die Rallye auch im kommenden Jahr anhalten wird, wenn auch mit regelmäßigen Korrekturen, die Teil eines neuen Marktparadigmas sind.

Bitcoin Hyper Presale erreicht fast 5 Millionen Dollar

Mit steigendem Bitcoin-Kurs profitieren auch viele Altcoins, wobei besonders neuere Projekte mit überzeugenden Anwendungsfällen das Potenzial haben, ihren Wert zu vervielfachen. Ein solches Projekt ist Bitcoin Hyper, das darauf abzielt, den Kryptomarkt zu revolutionieren. Die Entwickler arbeiten an einer Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, die Bitcoin-Inhabern Zugang zu allen Vorteilen des Solana-Ökosystems verschaffen soll.

Im Gegensatz zu Bitcoin, das noch nicht DeFi-fähig ist, soll Bitcoin Hyper zusätzliche Renditequellen in Form von Zinsen ermöglichen, wie es bei Ethereum oder Solana bereits möglich ist. Der zugehörige $HYPER-Token ist aktuell im Vorverkauf erhältlich und hat bereits erhebliches Interesse geweckt. Innerhalb kurzer Zeit wurden Tokens im Wert von fast 5 Millionen Dollar verkauft. Analysten prognostizieren, dass der Kurs nach dem Börsenlisting um mehr als 1.000% steigen könnte, da das Projekt das Potenzial hat, Bitcoin einen zusätzlichen Anwendungsfall und eine neue Renditequelle zu verschaffen.

