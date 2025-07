Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE:TXT) Unternehmen hat heute eine Vereinbarung mit der Infinity Flight Group über den Kauf von 10 weiteren Cessna Skyhawk Flugzeugen bekanntgegeben, die voraussichtlich 2027 ausgeliefert werden. Die Infinity Flight Group hat ihre Flotte in den letzten drei Jahren stetig erweitert und insgesamt 35 neue Cessna Skyhawks bestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250725097550/de/

Infinity Flight Group expands its training fleet with 10 additional Cessna Skyhawks, boosting training capabilities for future pilots (Photo Credit: Textron Aviation)

Als zertifiziertes Cessna Pilot Center betreibt die Infinity Flight Group derzeit 65 Cessna Skyhawks von ihren Standorten am Trenton-Mercer Airport in New Jersey und am Treasure Coast Airport in Ft. Pierce, Florida, aus. Die zusätzlichen Flugzeuge werden die bestehende Flotte der Flugschule ergänzen und damit die Kapazitäten für die Ausbildung der nächsten Pilotengeneration erweitern.

"Die Cessna Skyhawk setzt Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Leistung", so Chris Crow, Vice President, Piston Sales. "Organisationen wie die Infinity Flight Group vertrauen weiterhin auf dieses branchenführende Flugzeug, welches sich ideal sowohl für Flugschüler als auch für Privatbesitzer eignet."

Das meistverkaufte Hochdecker-Kolbenflugzeug hat sich über Jahrzehnte hinweg einen Ruf für Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit sowie Vielseitigkeit erworben und ist daher bei Flugschulen und erfahrenen Piloten beliebt. Das neue Flugzeug der Infinity Flight Group wird mit dem kürzlich vorgestellten dualen elektronischen Zündsystem (Dual EIS) ausgestattet sein, welches die Wartung, Effizienz und den gesamten Betrieb der Skyhawk verbessert. Da Textron Aviation in diesem Jahr das 70 jährige Bestehen der Cessna 172 Skyhawk feiert, unterstreichen diese kontinuierlichen Investitionen in Innovationen das außergewöhnliche Design sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Flugzeugs, das seit seinem ersten Flug im Juni 1955 nun bereits sieben Jahrzehnte im Einsatz ist.

Über die Cessna Skyhawk

Die Cessna Skyhawk gilt als das Flugzeug der Wahl für die Pilotenausbildung und ist das beliebteste einmotorige Flugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Seit dem ersten Flug im Jahr 1955 wurden über 45 000 Skyhawks an Kunden weltweit ausgeliefert mehr als von jedem andern Flugzeug in der Branche. Das einmotorige, Viersitzer-Hochdecker-Flugzeug Skyhawk ist bekannt für seine optimale Kombination aus modernen Funktionen, einschließlich die Garmin G1000 NXi-Avionik mit kabelloser Konnektivität, ein serienmäßiges Anstellwinkelanzeigesystem sowie für bewährte Zuverlässigkeit. Das Flugzeug ist außerdem mit einem McCauley-Aluminium-Festpropeller ausgestattet.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250725097550/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Katy Aycock

+1.316.218.7298

kaycock@txtav.com

txtav.com