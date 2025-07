Münster (ots) -Deutschland hat einen neuen Multi-Millionär: Der erste Gewinnrang bei der europäischen Lotterie Eurojackpot wurde am Freitag (25. Juli 2025) besetzt. Ein Tipper aus Sachsen-Anhalt hatte das große Glück und knackte den Jackpot. Allerdings nicht allein. Er teilt sich den Gewinn mit einem Spielteilnehmer aus Finnland. Beide erhalten rund 58 Mio. Euro. Für Sachsen-Anhalt ist das eine Rekordsumme.Im finnischen Helsinki wurden am Freitagabend (25.7.) die Gewinnzahlen 7, 8, 13, 29, 36 sowie die Eurozahlen 4 und 8 ermittelt. Ein Spielteilnehmer aus Sachsen-Anhalt und einer aus Finnland hatten Tippglück und konnten den Jackpot knacken. Sie erhalten jeweils 58.316.471Euro. Damit ließe sich der Sommer-Urlaub - wenn gewünscht - nicht nur um Monate oder Jahre verlängern, sondern könnte jetzt besonders exklusiv ausfallen.Der aktuelle Jackpottreffer ist der bisher höchste Lotteriegewinn in Sachsen-Anhalt. Bisher lag der Rekord dort bei 45 Mio. Euro. Er stammt aus Juli 2018. Zuletzt war der Eurojackpot vor neun Ziehungen am 17. Juni 2025 in Bayern geknackt worden. Es gingen rund 40,7 Millionen Euro in den Freistaat.Weitere HochgewinnerBei der Ziehung am 25. Juli gab es auch Hochgewinner im zweiten Rang. Jeweils 581.128,20 Euro gingen nach Bayern, Nordrhein-Westfalen, Finnland, Kroatien, Polen und Schweden.Nächste Chance am Dienstag (29. Juli)Mit etwas Glück können Eurojackpot-Spieler bereits am kommenden Dienstag (29. Juli) erneut einen zweistelligen Millionenbetrag gewinnen. Dann startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6084478