Beijing (ots/PRNewswire) -Die dritte China International Supply Chain Expo (https://en.cisce.org.cn/) (CISCE) fand vom 16. bis 20. Juli in Beijing statt und bot eine erstklassige Plattform für die globale Kommunikation und Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Lieferkette. Die Zahl der US-Aussteller stieg im Vergleich zum letzten Jahr um 15 %, was die Position als größte Gruppe internationaler Teilnehmer erneut bestätigte.Michael Hart, Präsident von AmCham China, lobte die CISCE für die Förderung von Zusammenarbeit und Innovation über Grenzen hinweg. "Die Supply Chain Expo hat eine fantastische Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit geschaffen", sagte Hart. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Zahl der US-Aussteller in diesem Jahr erheblich gestiegen ist, wobei 60 % von ihnen Fortune Global 500-Unternehmen sind. Außerdem freuen wir uns, dass NVIDIA, ein führendes amerikanisches Technologieunternehmen, sein Debüt auf der CISCE gibt."Yu Jianlong, stellvertretender Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), hob die Bedeutung der Veranstaltung für die Förderung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen hervor. "Das Fundament der chinesisch-amerikanischen Beziehungen liegt in den zwischenmenschlichen Beziehungen", sagte Yu. "In dieser kritischen Phase ergreifen chinesische und amerikanische Unternehmen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Lieferkette, um stabile und ungehinderte globale Lieferketten zu gewährleisten.In diesem Jahr nimmt die AmCham China zum ersten Mal mit einem eigenen Messestand an der CISCE teil und arbeitet mit den Mitgliedsunternehmen zusammen, um innovative Lösungen zu präsentieren und Partnerschaften zu fördern. Hart hob das 2025 Navigator Program der AmCham China hervor, das während der letztjährigen Messe ins Leben gerufen wurde und sich auf die Förderung von Führungskräften in der Lieferkette und die Zusammenarbeit mit chinesischen Zentren konzentriert.Die Rolle Shandongs bei der Resilienz der LieferketteHart hob auch die Provinz Shandong als wichtigen Akteur für die Resilienz der globalen Lieferkette hervor. Seit der ersten US-Investition in Shandong im Jahr 1986 haben fast 1.000 amerikanische Unternehmen in der Provinz investiert und sie zu einem wichtigen Partner im bilateralen Handel gemacht."Shandong ist eine der dynamischsten Provinzen Chinas, die sich in den Bereichen Produktion, Landwirtschaft, Hafenlogistik und neue Energien auszeichnet", sagte Hart. Das starke industrielle Ökosystem, die effiziente Infrastruktur und die qualifizierten Arbeitskräfte haben viele Mitgliedsunternehmen der AmCham China dazu veranlasst, Produktionsstandorte und regionale Zentren zu errichten.Die CISCE dient weiterhin als wichtige Plattform für die globale Zusammenarbeit in der Lieferkette und bietet Unternehmen die Möglichkeit, neue Kooperationen zu erkunden und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Auf der Messe werden bahnbrechende Innovationen in der Lieferkette vorgestellt und stärkere grenzüberschreitende Partnerschaften gefördert.Weitere Highlights der Veranstaltung finden Sie unter https://en.cisce.org.cn/.