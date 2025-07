Hot Stocks: KW 30 / 2025 - Kaufhaus-Aktien im Fokus!

Ein gemischtes Bild aus Turnaround, Volatilität und Stabilität!

Der traditionelle Kaufhaussektor bleibt ein Terrain voller Herausforderungen, doch die jüngste Entwicklung von Kohl's, Macy's und Dillard's zeichnet ein facettenreiches Bild von Überlebensstrategien, spekulativen Höhenflügen und solider operativer Leistung. Während Kohl's durch spekulative Hype-Zyklen fährt, ringt Macy's mit einer tiefgreifenden Transformation. Dillard's hingegen zeigt, dass konservative Führung und operative Stärke auch in rückläufigen Märkten zu überzeugenden Resultaten führen können.

Kohl's hat in der letzten Woche mit einem explosiven Kursanstieg für Schlagzeilen gesorgt, der die Aktie zeitweise um über 60 % in die Höhe schnellen ließ. Dieser Sprung war jedoch weniger auf eine fundamentale Geschäftsverbesserung als vielmehr auf einen massiven Short Squeeze zurückzuführen.

Macy's befindet sich inmitten eines umfassenden Transformationsprozesses, um sich an die sich wandelnden Konsumentengewohnheiten anzupassen. Es ist ein Beispiel für ein Kaufhaus, das aktiv versucht, seine Zukunft zu gestalten, bleibt aber weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert.

Im Gegensatz zu Kohl's und Macy's hat Dillard's in den letzten Monaten eine bemerkenswert stabile Performance gezeigt. Das Unternehmen überzeugte im ersten Quartal 2025 mit besser als erwarteten Gewinnen pro Aktie, selbst wenn die Gesamtumsätze leicht rückläufig waren. Der Schlüssel zum Erfolg lag in einer disziplinierten Kostenkontrolle und der Aufrechterhaltung einer gesunden Bruttomarge von 45,5 %.

Kohl's (KSS)

Kohl's betreibt 1.165 Kaufhäuser in 49 Bundesstaaten, die Kleidung, Schuhe, Accessoires, Kosmetika und Einrichtungsgegenstände zu moderaten Preisen verkaufen. In den letzten Wochen erlebte Kohl's einen massiven Kursanstieg, der hauptsächlich auf eine "Meme-Aktien"-Rallye und einen Short Squeeze zurückzuführen war, nicht auf fundamentale Verbesserungen. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit sinkenden Umsätzen und Verlusten, was die Rallye extrem volatil macht. Laut FactSet waren bis Montag fast die Hälfte der ausgegebenen Aktien des Unternehmens leerverkauft.

Dillard's (DDS)

Dillard's ist eine führende Kaufhauskette in den USA. Das Unternehmen betreibt in 29 Staaten Warenhäuser unter dem Namen Dillard's. Das Warensortiment besteht aus einer Kombination von wohl bekannten Markenprodukten und eigenen Labels. Der Bekleidungsbereich offeriert Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, saisonabhängige Mode, Accessoires, Unterwäsche und Dessous, Kosmetikprodukte, Heim- und Freizeitbekleidung, Möbel, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Geschirr, Schuhe und Geschenkprodukte. Zu Dillard's gab es keine aktuellen Nachrichten, welche die Kursbewegung der letzten Wochen fundamental untermauern würden. Die Aktie ist am Februar-Hoch angekommen und hat sich weit von den EMA's 20/50 entfernt. Ein Rücksetzer zur 20-Tageline wird dadurch zunehmend wahrscheinlicher.

Macy's (M)

Macy's ist einer der führenden Betreiber von Kaufhausketten. Die Gesellschaft besitzt rund 670 Stores in 45 US-Staaten, Guam und Puerto Rico. Des Weiteren betreibt das Unternehmen in 12 US-Bundesstaaten rund 40 Stores unter dem Markennamen Bloomingdale's. Die Kaufhäuser bieten ein umfangreiches Warensortiment bestehend aus Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Accessoires, Kosmetikartikeln, Möbeln, Heimtextilien und anderen Konsumgütern. Die UBS hat erst kürzlich ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Macy's mit einem Kursziel von 6,00 USD bestätigt. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von über 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau.

Tagescharts vom 25.07.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.