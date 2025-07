Dieser Streamer liefert Quartalszahlen, als gäbe es kein Morgen. Dennoch reagiert die Aktie lediglich verhalten. Woran das liegt und warum der Kurs weiterlaufen sollte. Hätte jemand 2021 gewettet, dass 2025 weltweit so viele Leute wie noch nie vor dem Bildschirm sitzen, um bei der dritten Staffel von "Squid Game" den nächsten Battle auf Leben und Tod zu be staunen - es hätten wohl so einige dagegen gehalten. Zu Unrecht. Denn in den ersten drei Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...