Neural Therapeutics: Ethnobotanische Vision gewinnt an Fahrt

Anzeige / Werbung

Mit zwei strategischen Weichenstellungen untermauert Neural Therapeutics Inc. seine Ambitionen als Vorreiter im Bereich ethnobotanischer Arzneimittelentwicklung. Zum einen sicherte sich das Unternehmen mit Sitz in Toronto eine neue Forschungsvereinbarung mit der peruanischen Forstbehörde SERFOR. Zum anderen erhielt der deutsche Partner CWE European Holdings Inc., tätig unter Hanf.com, die exklusiven Vertriebsrechte für die pflanzlichen Rauchmischungen von Ritual Herbs - ein Schritt mit Potenzial im wachsenden Markt für nikotinfreie Produkte.

CEO Ian Campbell betont: "Der Abschluss des SERFOR-Vertrags in Peru ermöglicht es uns, wichtige Forschungen an meskalinproduzierenden Pflanzen fortzusetzen, die neue Behandlungen für Substanzgebrauchsstörungen eröffnen könnten, und sichert die Kontinuität unserer Forschungsprogramme in Peru." Gleichzeitig hebt er die Bedeutung der CWE-Kooperation hervor: "Diese Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Engagement für regulatorische Konformität, ethische Forschungspraxis und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen. Wir sind außerdem stolz darauf, CWE's Partnerschaft mit Ritual Herbs zu unterstützen […] und das Umsatzwachstum zu steigern, sobald die Transaktion zwischen Neural und CWE abgeschlossen ist."

Regulatorischer Meilenstein für Meskalin-Forschung in Peru

Mit Unterzeichnung des SERFOR-Vertrags hat Neural eine zentrale regulatorische Grundlage geschaffen, um seine Forschung an meskalinführenden Echinopsis-Arten - darunter der San-Pedro-Kaktus - fortzusetzen. Die Vereinbarung, gültig seit dem 7. Juli 2025 und auf neun Monate angelegt, erlaubt die Weiterführung chemischer und genetischer Analysen bestehender Proben in Zusammenarbeit mit der Cayetano-Universität und dem Unternehmen Cactus Knize.

Die Vereinbarung beschränkt sich auf die Analyse bereits gesammelter Pflanzen und sieht kein weiteres wildes Ernten vor. Sie verpflichtet Neural zu umfassenden Vorgaben hinsichtlich Biosicherheit, Leistungsaustausch und regulatorischer Konformität - ein entscheidender Schritt zur Sicherung der ethischen und nachhaltigen Basis der meskalinbasierten Arzneimittelentwicklung.

Vertriebsoffensive in einem Milliardenmarkt

Parallel dazu öffnet CWE mit dem exklusiven Vertriebsvertrag für Ritual Herbs die Tür zu einem stark wachsenden Marktsegment. Die Vereinbarung, gültig seit dem 15. Juli 2025, positioniert CWE als exklusiven Anbieter der pflanzlichen Produkte in ganz Deutschland. Zielgruppe sind gesundheitsbewusste Konsumenten, die nikotinfreie Alternativen suchen - ein Markt, der laut Prognosen bis 2033 auf über 2,5 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.

Hanf.com, die etablierte Retail-Plattform von CWE, soll die Distribution sowohl online als auch in stationären Geschäften vorantreiben. Die Rahmenbedingungen sichern Preisstabilität und Markenintegrität. Für CWE-CEO Ronnie Jaegermann ist der Ansatz klar: "Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass das Aufhören mit dem Rauchen nicht nur ein chemischer Kampf ist - es ist für viele Menschen ein tief verankerter Ritus. […] Unsere exklusive Partnerschaft mit Ritual Herbs bringt eine einzigartige, pflanzliche Alternative auf den deutschen Markt."

Ritual Herbs: Rauchen neu gedacht

Ritual Herbs steht für einen neuen, reflektierten Umgang mit dem Rauchen. Die Produkte enthalten weder Nikotin noch Tabak oder synthetische Zusätze. Stattdessen kommen ausgewählte Pflanzen wie Damiana, Minze, Kurkuma oder Königskerze zum Einsatz - ein Sortiment, das auf traditionelle wie moderne Erkenntnisse gleichermaßen setzt.

Das Raucherlebnis bleibt vertraut in der Handhabung, bietet aber eine nikotinfreie Alternative mit potenziell entspannender Wirkung. Damit sprechen die Produkte vor allem Personen an, die den Tabakkonsum reduzieren möchten, ohne das Ritual gänzlich aufzugeben. Für das vierte Quartal 2025 ist zudem die Markteinführung einer vorgefertigten Kräuterzigarette geplant - eine benutzerfreundliche Erweiterung des Sortiments.

Neural: Skalierbare Lösungen für mentale Gesundheit

Neural Therapeutics setzt auf einen innovativen Ansatz zur Behandlung substanzbedingter psychischer Erkrankungen. Im Zentrum steht der Einsatz subhalluzinogener Dosen meskalinhaltiger Extrakte - ein Verfahren, das Sicherheit und Skalierbarkeit in Einklang bringt.

Mit dem geplanten vollständigen Erwerb von CWE, vereinbart am 26. Mai 2025, stärkt Neural nicht nur seine Handelspräsenz in Europa, sondern verknüpft diesen Expansionsschritt mit dem übergeordneten Ziel: medizinische Innovation im Dienste der mentalen Gesundheit.

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/IRW-News-Neural-Therapeutics-Inc-Neural-Therapeutics-startet-Handel-an-der-Frankfurter-Boerse-415cd957-020d-4e43-8589-f446a47c98bf

https://www.newsfilecorp.com/release/254676

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Neural Therapeutics: Ethnobotanische Vision gewinnt an Fahrt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032