Marktkorrektur schafft Kaufgelegenheiten: Experten sehen zwei Altcoins als fundamental unterbewertet

Der Kryptomarkt verzeichnete in der vergangenen Woche teils deutliche Rücksetzer, doch Experten bewerten diese Bewegungen weniger als Warnsignal, sondern als notwendige Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Eine gesunde Marktstruktur entsteht durch das Wechselspiel von Korrektur und Erholung, nicht durch lineare Anstiege. Bereits am Wochenende zeigen viele Coins erste Anzeichen von Stabilität und notieren wieder spürbar über ihren Verlaufstiefs. Einige Altcoins erscheinen derzeit fundamental unterbewertet und könnten attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten.

Solana und Sui: Analysten sehen massive Unterbewertung

Der Krypto-Investor und Analyst MartyParty sieht aktuell bei bestimmten Altcoins eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Marktwert und Potenzial. In einem aktuellen Statement hebt er insbesondere Solana (SOL) und Sui (SUI) hervor - zwei Projekte, die aus seiner Sicht langfristig weit mehr wert sein dürften als heute. Entscheidend sei dabei nicht der momentane Kurs, sondern die Anzahl der gehaltenen Tokens, weshalb Anleger jetzt SOL und SUI akkumulieren sollten.

MartyParty argumentiert, dass die derzeitige Fiat-Bewertung dieser Coins kaum Aussagekraft habe, da Fiat-Währungen selbst kontinuierlich an Kaufkraft verlören. Für Solana nennt er eine Kaufzone unter 200 US-Dollar, bei Sui unter 5 US-Dollar - Kurse, die angesichts des technologischen Fortschritts und der steigenden Nutzung der Netzwerke deutlich unter dem fairen Wert liegen könnten. Auch der Trader Marcus Corvinus sieht bei Sui ein technisch starkes Setup mit Kurszielen von 5,64, 6,70 und langfristig sogar 8,00 US-Dollar.

Technische Analyse bestätigt Aufwärtspotenzial für SUI

Marcus Corvinus hebt die klare Kursstruktur von Sui hervor, bei der das Momentum deutlich zunehme und sich die Preiszone direkt unterhalb eines entscheidenden Widerstands befinde. Zudem verweist er auf ein abgeschlossenes AB=CD-Muster - ein klassisches Trendfortsetzungs-Signal in der technischen Analyse. Diese Konstellation deutet darauf hin, dass SUI vor der nächsten explosiven Aufwärtsbewegung stehen könnte.

Die Kombination aus fundamentaler Unterbewertung und technischen Signalen macht beide Coins zu interessanten Kandidaten für eine Marktkorrektur. Während Solana bereits als etablierte Smart-Contract-Plattform gilt, entwickelt sich Sui als aufstrebender Konkurrent mit innovativen Ansätzen. Beide Projekte profitieren von der wachsenden Adoption im DeFi-Bereich und der steigenden Nachfrage nach skalierbaren Blockchain-Lösungen.

Snorter Presale: Automatisiertes Trading für bessere Altcoin-Performance

Im wachsenden Markt automatisierter Krypto-Tools positioniert sich Snorter als neuartiger Ansatz, der technische Raffinesse mit einfacher Zugänglichkeit verbindet. Der auf der Solana-Blockchain laufende Telegram-Bot erlaubt es, Altcoins in Echtzeit direkt aus dem Messenger heraus zu handeln - ohne externe Plattformen oder klassische Interfaces. In der Frühphase konnte das Projekt bereits rund 2,5 Millionen US-Dollar an Kapital einwerben, Tendenz schnell steigend.

Das Grundkonzept basiert auf der Idee, sämtliche Handelsaktionen per Telegram-Befehl zu ermöglichen, wodurch komplexe Dashboards oder mehrstufige Authentifizierungen entfallen. Ein zentraler Bestandteil ist das integrierte Risikomanagement, das vor jeder Transaktion automatisierte Prüfungen durchführt. Der Token SNORT wird zur Gebührenreduzierung und für erweiterte Funktionen eingesetzt und ermöglicht Staking mit derzeit 200 Prozent APY. Der öffentliche Vorverkauf läuft noch mit einem fixierten Preis, der sich in Kürze erhöht.

