Preiswerte Altcoins: Diese Presale-Tokens bieten noch günstige Einstiege während der Altseason

Während der aktuellen Altseason steigen die Kurse vieler etablierter Coins rasant an, doch es gibt nach wie vor spannende Projekte in frühen Entwicklungsphasen, die Anlegern attraktive Einstiegschancen bieten. Besonders zwei Tokens erregen derzeit Aufmerksamkeit: SNORT und HYPER. Beide kombinieren erhebliches Wachstumspotenzial mit innovativen Funktionalitäten und befinden sich noch in der günstigen Presale-Phase.

HYPER: Bitcoin Layer-2-Revolution im Frühstadium

Bei HYPER handelt es sich um eine besonders günstige Kryptowährung, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung in der Presale-Phase befindet. Die native Kryptowährung von Bitcoin Hyper wurde bis heute noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet und kann dementsprechend noch nicht getradet werden. Interessierte Anleger können ausschließlich über die Projekt-Website investieren, wo der Einstieg zu einem rabattierten Festpreis von 0,0124 Dollar möglich ist.

Der Presale gewinnt dabei immer mehr an Momentum, so flossen bereits 4,9 Millionen Dollar an Funding von interessierten Anlegern in das Projekt. Das immense Interesse geht darauf zurück, dass mit Bitcoin Hyper eine funktionierende Layer-2-Blockchain für Bitcoin entstehen soll. Da die Bitcoin-Hyper-L2-Lösung auf der Solana Virtual Machine aufbaut, könnten die Vorteile von Solana mit Bitcoins Status als Leitwährung fusioniert werden, was enormes Wachstumspotenzial verspricht.

SNORT: Meme-Token mit Telegram-Trading-Innovation

SNORT ist ebenfalls eine günstige Kryptowährung ganz am Anfang ihrer Entwicklung, die noch kein Börsenlisting erfahren hat und nicht am offenen Markt handelbar ist. Die einzige Investitionsmöglichkeit besteht darin, SNORT über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Snorter zu erwerben. Trotz des erhöhten Verlustrisikos sind bereits über 2,4 Millionen Dollar an Investitionen im Presale zusammengekommen, was das große Interesse der Community verdeutlicht.

Das Spannendste an dem Projekt dürfte der Snorter Bot sein, denn die Entwickler setzen nicht nur auf einen Memecoin, sondern auch auf das Potenzial von Telegram-Trading-Bots. Mit dem Snorter Bot sollen Anleger direkt in der Telegram-App ihre Kryptowährungen kaufen und verkaufen können. Durch die Effizienz der Solana-Blockchain, auf der der Bot aufbaut, sollen subsekundenschnelle Trades zu Gebühren von unter einem Prozent möglich sein.

Presale-Chancen mit hohem Staking-Potenzial

Beide Projekte befinden sich in der lukrativen Presale-Phase und bieten zusätzliche Verdienstmöglichkeiten durch Staking. HYPER-Token können für eine jährliche Rendite von bis zu 193 Prozent gestaked werden, während SNORT-Inhaber eine Rendite von bis zu 172 Prozent erzielen können. SNORT ist derzeit noch zum Kurs von 0,0993 Dollar erhältlich, was frühen Investoren attraktive Einstiegskonditionen bietet.

Die Kombination aus innovativen Technologien, günstigen Einstiegspreisen und hohen Staking-Renditen macht beide Projekte zu interessanten Investmentmöglichkeiten. Während HYPER auf die fundamentale Verbesserung des Bitcoin-Ökosystems setzt, nutzt SNORT den bewährten Meme-Coin-Ansatz mit praktischer Telegram-Integration. Beide Ansätze haben das Potenzial, von der aktuellen Altseason zu profitieren.

