Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, hat eine strategische Partnerschaft mit Tether, dem führenden Unternehmen im Bereich der Digital-Asset-Branche und Emittenten von USD\u20ae, dem am weitesten verbreiteten Stablecoin, angekündigt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Akzeptanz von Kryptowährungen in ganz Brasilien durch institutionelle Partnerschaften, das Sponsoring von Großveranstaltungen und umfangreiche Bildungsinitiativen zu fördern.Ein Höhepunkt der Partnerschaft ist das Co-Sponsoring von Blockchain Rio, einer der einflussreichsten Blockchain-Konferenzen Lateinamerikas. Während der Veranstaltung erhalten neue Nutzer, die sich auf der Plattform von Bybit registrieren, einen exklusiven USD\u20ae-Bonus. Dieser Anreiz soll Erstnutzer dazu ermutigen, sich mit dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu beschäftigen.Um die Reichweite der Partnerschaft auf reale Anwendungen auszudehnen, befinden sich Bybit und Tether in fortgeschrittenen Gesprächen mit Visit Rio. Ziel ist es, Kryptowährungen in den Tourismussektor der Stadt zu integrieren, indem Touristen, die digitale Assets für Dienstleistungen, Touren und Einkäufe bei lokalen Unternehmen verwenden, Rabatte sowie USD\u20ae-Boni angeboten werden. Diese Initiative soll Rio als zukunftsorientiertes, kryptofreundliches Reiseziel positionieren.Als Teil seiner langfristigen Strategie wird Bybit ein nationales Bildungsprogramm einführen, um die Krypto-Kompetenz zu erhöhen und eine verantwortungsvolle Annahme zu fördern. Die Initiative umfasst eine Reihe von "Learn to Earn"-Kampagnen, die Nutzer für den Abschluss von Blockchain-Kursen belohnen. Ergänzt werden diese durch persönliche Veranstaltungen wie Workshops, Treffen an der Universität und Seminare, bei denen Studenten, Entwickler sowie Unternehmer direkt angesprochen werden.Zu Beginn dieses Jahres ernannte Bybit Israel Buzaym zum Country Manager für Brasilien. Seitdem hat das Unternehmen seine lokale Präsenz deutlich ausgebaut und maßgeschneiderte Angebote wie Bybit Pay und die Bybit Card eingeführt. Diese Produkte tragen dazu bei, die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Welt der digitalen Vermögenswerte zu überbrücken."Ich fühle mich geehrt, die Bemühungen von Bybit in Brasilien in einer solch transformativen Zeit zu leiten", sagte Israel Buzaym. "Die Brasilianer haben eine lange Tradition bei der Förderung von Innovationen. Wir sehen bereits eine starke Dynamik bei der Annahme unserer Dienstleistungen. Die Partnerschaft mit Tether bringt das nötige Vertrauen, die Liquidität sowie den strategischen Fokus mit sich, um Kryptowährungen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags von Millionen Menschen zu machen."Mit einer Marktkapitalisierung von über 114 Milliarden US-Dollar spielt Tether eine zentrale Rolle im Bereich der globalen digitalen Wirtschaft. Diese Partnerschaft mit Bybit spiegelt unseren gemeinsamen Einsatz für Finanzinnovationen, Bildung sowie die Schaffung praktischer Anwendungsfälle für Kryptowährungen in einem der vielversprechendsten aufstrebenden Märkte der Welt wider.Bybit / TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Press. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com Tether ermöglicht eine stärkere finanzielle Eingliederung, resiliente Kommunikation, fördert das Wirtschaftswachstum und stärkt die Handlungsfähigkeit von Privatpersonen sowie Unternehmen gleichermaßen.Als Urheber des größten, transparentesten und liquidesten Stablecoins der Branche widmet sich Tether dem Aufbau einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur zum Nutzen unterversorgter Gemeinschaften. Durch den Einsatz modernster Blockchain- und Peer-to-Peer-Technologien will das Unternehmen die Kluft zwischen traditionellen Finanzsystemen und dem Potenzial dezentraler Finanzsysteme überbrücken.