Ethereum-News: Institutionen kaufen nun so viel mehr als emittiert wird

Während Ethereum wieder inflationär geworden ist und somit verwässert wird, sind nun die Krypto-Treasury-Unternehmen hinzugekommen, welche diesen Faktor wieder ausgleichen können. Inwiefern dies der Fall ist und was Investoren bei diesem Effekt trotzdem alles beachten sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ethereum ist wieder inflationär geworden

Zu den wichtigsten Kurstreibern zählen das Angebot und die Nachfrage. Während bei Bitcoin die Gesamtversorgung durch den Algorithmus auf 21 Mio. BTC limitiert wurde, handelt es sich bei Ethereum um eine unbegrenzte Kryptowährung. Deswegen können theoretisch unendlich viele neue ETH emittiert werden, welche den Wert der bereits im Umlauf befindlichen Coins verwässern.

Allerdings haben die ETH-Inhaber trotzdem ein Interesse daran, dass die Inflation möglichst niedrig bleibt, auch wenn ihre Belohnungen andererseits über Staking zunehmen würden. So betrug die Inflationsrate von Ethereum seit dem Merge am 15. September 2022 gerade einmal 0,119 %, was somit 0,0416 % pro Jahr entspricht.

Ethereum-Emissionen und -Burnings | Quelle: Ultra Sound Money

Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass aufgrund der verstärkten Nutzung und des implementierten Burning-Mechanismus für eine Angebotsverknappung gesorgt wurde. Diese hat zeitweise bei ETH sogar zu einer Deflation von bis zu 0,38130 % geführt, allerdings wurde die Emission seit Ende April noch einmal bedeutend gesteigert.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Einführung von Proto-Danksharding und die Reduktion der L2-Gebühren um 75 bis 90 %. Somit ist Ethereum seit April wieder inflationär, wobei jeden Tag 2.651,21 ETH emittiert und nur 46,34 ETH vernichtet werden, was also einem täglichen Plus von 2.604,83 ETH entspricht.

Nachfrage der Institutionen wirkt sich trotzdem deflationär aus

In diesem Jahr sind immer mehr Ethereum-Treasury-Unternehmen entstanden, welche primär ETH in ihre Reserve aufnehmen, was häufig durch eine Mittelaufnahme finanziert wird und somit einem gehebelten Investment entspricht. Sie wurden von Strategy Inc. und dessen beeindruckender Kursentwicklung inspiriert und sollen für zusätzliche Käufer sorgen.

Während die Ethereum-Treasury-Unternehmen noch Ende März lediglich auf 36.960 ETH kamen, haben sie ihren Bestand mittlerweile auf 862.040 ETH um 2.232 % vergrößert. Dies entspricht seit dem 31. März somit einer durchschnittlichen täglichen Kaufmenge in Höhe von 7.051,97 ETH, was somit das 2,7-Fache der täglichen Emissionsmenge von 2.604,83 ETH ist.

Ethereum-Bestand der Unternehmen | Quelle: The Block

Demnach sorgen derzeit also die Ethereum-Treasury-Unternehmen für eine Deflation. Dies lässt sich auch an den ETH-Börsenbeständen erkennen, welche allein von April bis Mai von fast 21 Mio. ETH auf 19,5 Mio. ETH gefallen sind. Somit könnte es auch zu einem Angebotsschock kommen, welcher den Ethereum-Preis in die Höhe treibt.

Jedoch sollten Anleger dabei nicht vergessen, dass es sich derzeit um ein besonders bullisches Umfeld handelt und die Investoren hohe Erwartungen an die nächsten Monate bis mindestens November gestellt haben. Sobald das Momentum abnimmt, dürften auch die Zukäufe weniger werden und könnten sich sogar in Verkäufe verwandeln, welche eine Kaskade und steile Korrekturen zur Folge haben können.

Hat Ethereum eine reelle Chance gegenüber Bitcoin?

Aufgrund der enormen Chancen handelt es sich bei der Kryptoindustrie um einen sehr hart umkämpften Markt. Bitcoin konnte als führender Coin bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,35 Bio. USD erreichen, während es bei Ethereum lediglich 449,95 Mrd. USD sind. Daher scheinen die Anleger BTC deutlich stärker zu vertrauen.

Sofern dieses Kapital mit der Skalierungslösung Bitcoin Hyper nutzbar gemacht wird, könnte sich das Bitcoin-Ökosystem deutlich schneller als das von ETH entwickeln. Dafür wurde die Bitcoin-Basisschicht über die SVM mit der am besten skalierbaren Blockchain vereint, um einen der härtesten Konkurrenten für Ethereum zu präsentieren.

Bisher konnte sich Bitcoin deutlich stärker verbreiten, jedoch noch nicht seiner Rolle als alternative Währung nachkommen. Dies ist vor allem auf die Wartezeit von teilweise mehr als 10 Minuten und die Gebühren zurückzuführen, welche schnell einmal kleinere Einkäufe wie ein Brötchen oder einen Kaffee überschreiten sowie deshalb unattraktiv sind.

Dank Bitcoin Hyper sollen sich die BTC jedoch in Millisekunden und für weniger als 1 Cent übertragen lassen. Zudem wird die Bandbreite theoretisch unendlich skalierbar, sodass Bitcoin nicht nur endlich dem P2P-Sektor, sondern ebenso dem breiten Finanzsektor und anderen Kryptosektoren ausreichend Kapazität bereitstellen kann.

Aufgrund des großen Entwicklungspotenzials für Bitcoin zieht das Projekt mit seinem Vorverkauf gerade das Geld in einem rekordverdächtigen Tempo an. So hat es schon über 5,12 Mio. USD eingeworben und bietet den HYPER-Coin noch für die nächste Stunde rabattiert für 0,0124 USD an. Ebenso kann er bereits für dynamische 197 % pro Jahr gestakt werden.

