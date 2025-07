wO Börsenlounge - Die Woche: Von Quartalszahlen, Luxus-Aktien und den Top 10 Werten im Nasdaq 100

Die Berichtssaison ist voll im Gange. Während Tesla enttäuschte, konnte die Telekom von den Zahlen ihrer US-Tochter profitieren. Von den Top 10 Nasdaq-Aktien hat nur Netflix berichtet, aber das ändert sich nächste Woche!Obwohl der DAX in dieser Woche einen Verlust verzeichnen musste, gab es für die Zuschauer der wO Börsenlounge einige Gründe sich zu freuen. Die Vorgeschlagenen Optionsscheine auf AMD und VW haben sich in dieser Woche verdoppelt. Nach dem Schein auf First Solar haben wir somit Verdoppler 3 und 4 bei den Scheinen. Auch in dieser Woche habe ich in der Börsenlounge wieder fünf Derivate vorgeschlagen, die etwas Salz in das Depot bringen. Es gab Hebelprodukte auf einen …

