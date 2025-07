Krypto-Markt-Update: Zwischen steigender Inflation und Manie

Während auf dem Krypto-Markt noch die Sonne zu scheinen scheint, deuten sich am Horizont bereits die ersten Gewitterwolken an. Ob diese schnell vorüberziehen oder sich gar zuvor auflösen werden oder düsterere Zeiten ankündigen, wollen wir in dem folgenden Krypto-Markt-Update näher analysieren.

Makroblick auf den Krypto-Markt

Donald Trump hat in dieser Woche die amerikanische Notenbank besucht, was für einen US-Präsidenten ein ungewöhnliches Verhalten ist. Dabei wurden die Bauvorhaben überprüft, bei denen der Fed-Vorsitzende zu viel Geld verschwendet haben soll, was auch der von vielen erhoffte Grund für eine frühzeitige Amtsenthebung sowie frühere Zinssenkungen war. Jedoch hat Trump durch ein zusätzliches Gebäude die Baukosten von 2,5 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD erhöht, sodass die vorzeitige Absetzung vor 2026 wenig erfolgreich sein wird.

Ebenso dürften die Zinssenkungen aufgrund der steigenden Inflation, wegen der mittlerweile deutlich höheren effektiven Zollrate der USA von 15 bis 20 % im Vergleich zu vorher rund 5 % weiter in die Ferne rücken. So war zuletzt auch bei den US Composite PMI Output Prices ein höherer Anstieg zu verzeichnen, welchen die Verbraucherpreise meist mit einer Verzögerung folgen. Dennoch hat die globale Geldmenge M2 erst wieder mit 95,31 Bio. USD ein neues Allzeithoch verzeichnet, was den Krypto-Markt mindestens bis Oktober stützt.

https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1948698887339810930

Die US-Aktienmärkte steigen auch, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 zuletzt neue Allzeithochs ausgebildet haben. Diese können sich unterstützend auf den Krypto-Markt auswirken. Dennoch gibt es einige Warnzeichen, wie die Anzahl der Tage, in welchen sich die Nasdaq-Unternehmen, über ihrem 20-Tage-Durchschnitt halten. Somit könnte es auch im Zuge der Inflation und der Anpassungen der Unternehmensgewinne zu Kursrückgängen kommen, die ebenso die Kryptowährungen beeinträchtigen.

Geopolitisch hat Donald Trump am 15. Juli an Putin ein 50-Tage-Ultimatum gerichtet. Sollte es bis dahin nicht zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine kommen, sind weitere Sanktionen und Zölle in Höhe von 100 % geplant. Darüber hinaus hat er Selenskyj nach der ersten Genehmigung von Waffenexporten unter seiner Regierung gefragt, ob er mit diesen auch Russland treffen könnte.

Zudem wären möglicherweise umgebaute Taurus-Raketen in den nächsten Tagen einsatzbereit und könnten laut Aussagen Russlands den Krieg expandieren, wobei schon viele aus dem Land von dem Dritten Weltkrieg sprechen. Währenddessen spricht man schon von einer Generalmobilmachung, was zuvor nur zweimal geschah: im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg.

Wichtigste Entwicklungen des Krypto-Marktes

Laut einer Umfrage von Crypto Banter gehen derzeit 52,9 % der 964 Umfrageteilnehmer davon aus, dass die Korrektur des Krypto-Marktes schon vorüber sei. Somit sind die Kryptoinvestoren noch relativ unentschlossen. Auch wenn es einige Gründe für eine Fortsetzung der Abverkäufe gibt, so deuten verschiedene Indikatoren dennoch auf ein Top zwischen August und November hin.

Der Krypto-Experte Matt Hougan hat sogar einige Gründe wie den Zinszyklus, das institutionelle Interesse, die ETFs, die institutionelle Adoption, die Regulationen und die Wall-Street-Investments in das Web3 aufgeführt, warum der Zyklus dieses Mal deutlich länger als üblich anhalten kann.

https://twitter.com/crypto_banter/status/1948697118127882276

Ein weiterer Katalysator wird in den Krypto-Treasury-Unternehmen gesehen, welche derzeit Kryptowährungen im Rekordtempo akkumulieren. Zudem sorgen sie mit ihren hohen Käufen sogar für eine vielfach höhere Nachfrage als die Emissionsmenge. Daher geht Tim Chen von Mantle unter anderem von einem Ethereum-Preis in Höhe von 80.000 USD aus.

Nach Bitcoin, Ethereum, Solana und BNB sind zuletzt auch für TON und Tron die ersten Krypto-Treasury-Unternehmen entstanden. Sie bieten zudem bei Altcoins ohne ETFs für Anleger eine börsennotierte Investitionsmöglichkeit, um indirekt Kryptowährungen zu erwerben. Zudem versuchen andere somit ihre Risiken zu streuen und die Rendite zu steigern.

Insbesondere Ethereum hat in letzter Zeit höhere Zuflüsse verzeichnet, wie unter anderem von BlackRock. Zudem hat dessen Leiter für digitale Assets nun einen der führenden Vermögensverwalter verlassen, um stattdessen bei dem führenden Ethereum-Treasury-Unternehmen SharpLink anzufangen, welchem sich auch Joseph Lubin von ETH angeschlossen hat.

https://twitter.com/Dennis_Porter_/status/1948346613186822208

Laut dem der US-Krypto-Lobbyisten Dennis Porter hätten mächtige Lobbyisten von Visa erzählt, dass auch sie bald Stablecoins adoptieren werden. Schließlich wurde erst kürzlich von der US-Regierung auch zur Finanzierung des eigenen Haushaltes aufgrund der ausbleibenden Anleihekäufer der GENIUS Act verabschiedet.

Darüber hinaus widmen sich andere Länder wie China den Stablecoins. Nachdem Alibaba Bemühungen vorgeschlagen hatte, sollen jetzt auch für Hongkong Stablecoin-Regulierungen folgen. All dies könnte die direkte Nutzung mit ihnen fördern, die günstiger ist. Zudem kann somit mehr Liquidität in wertstabilere dezentrale Kryptowährung gelangen, was die Kurse antreibt.

Für etwas Enttäuschung sorgen hingegen die einigen eigene Initiativen der Institutionen im Web3. So hat Goldman Sachs zusammen mit Partnern wie BNY eine eigene private Blockchain entwickelt, von welcher die bekannten Kryptowährungen jedoch nicht profitieren und die auch nicht den dezentralen Idealen der Blockchains entspricht. Ebenso planen Robinhood und Stripe eigene Chains, um höhere Gewinne zu erzielen.

Positiv ist hingegen die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems, welches über den Vorverkauf von Bitcoin Hyper das Geld in einem rekordverdächtigen Tempo anzieht. Denn die Anleger wollen somit die Skalierungs- und Funktionsschicht für die Bitcoin-Basisschicht finanzieren, welche BTC in ein funktionales Asset verwandelt, um die 2,3 Bio. USD an Liquidität für die Entwicklung der nächsten Apps für die Massenadoption und zur Steigerung der Rendite zu nutzen.

