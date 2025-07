Der ATX Total Return Index hat mit 11.151,34 ein neues Allzeithoch markiert. Und es gibt sechs Aktien im ATX Prime Index, die auf Fünfjahressicht mehr als 200 Prozent Rendite erzielten. Das sind die Do&Co AG, Erste Group Bank AG, Frequentis AG, Bawag Group AG, Addiko Bank AG und die Strabag SE. Das sind immerhin 25 bis 35 Prozent per annum auf fünf Jahre. Give me the Schnapps! Was mir vergangene Woche ...

