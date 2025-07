Mainz (ots) -Setzt Ferrero, der Erfinder von Nutella, das Versprechen der Nachhaltigkeit um? Wie sehr belastet Plastik den Planeten? Was lässt sich aus unternehmerischem Scheitern lernen? Und wie digital ist die Wirtschaft? Drei "WISO"-Dokumentationen und ein "WISO spezial" gehen vom 28. Juli bis zum 15. August 2025, montags um 19.25 Uhr im ZDF, diesen Fragen nach. Noch mehr "WISO"-Dokus (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100) finden sich rund um die Uhr im ZDF-Streaming-Portal. Dort sind auch die "WISO Deals" (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108) online, die zeigen, wer wirklich das Geschäft macht.Bereits jetzt im ZDF zu streamen ist die Dokumentation "Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" (https://www.zdf.de/video/reportagen/greenwashed-102/greenwashed-nutella-das-gruene-maerchen-von-ferrero-100), die am Montag, 28. Juli 2025, ab 19.40 Uhr im ZDF gesendet wird. Kakao aus Afrika, Palmöl aus Asien, Nüsse aus der Türkei - das schmeckt nach Problemen, denen Ferrero mit Nachhaltigkeitsversprechen begegnet. Umweltreporter Sherif Rizkallah folgt der Lieferkette von Nutella und prüft die Nachhaltigkeit in den Anbauländern.WISO spezial: Planet ohne Plastik?Sherif Rizkallah ist auch in der Folgewoche für "WISO" im Einsatz. Am Montag, 4. August 2025, 19.25 Uhr im ZDF, führt er durch das "WISO spezial: Planet ohne Plastik?". Anlässlich der am 5. August in Genf startenden, zusätzlichen Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen über ein globales rechtsverbindliches Abkommen gegen Plastikmüll greift die Sendung die aktuellen Fragen zu diesem Thema auf: Wie lässt sich Plastikmüll vermeiden? Welche Rolle spielt Plastik in der Industrie? Wie nachhaltig ist Recycling wirklich? Und wo treffen unterschiedliche Interessen der Wirtschaft und des Umweltschutzes aufeinander?WISO-Dokumentation: The Finest Fckup - Wie man aus Scheitern lerntScheitern? Kein Thema. Unternehmerin und Investorin Lea-Sophie Cramer holt das unternehmerische Scheitern aus der Tabuzone und spricht mit jungen Gründern über ihre Misserfolge. Die "WISO-Dokumentation The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt" ist ab Freitag, 8. August 2025, in Web und App des ZDF und am Montag, 11. August 2025, 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen. Der Film von Sascha Schnabel und Andreas Heyde schildert, wie Jungunternehmer Dominik Popp mit seinem Startup zunächst der Aufstieg gelang, er es dann gegen die Wand fuhr und schließlich auf ein Produkt stieß, das seinem Team und ihm den lang ersehnten Erfolg brachte.WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?Viele mittelständische Unternehmen kämpfen in Deutschland noch immer mit Problemen bei der Digitalisierung. Dabei gelten gerade sie als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Doch viele Betriebe leiden unter langsamem Internet, müssen Mitarbeitenden digitales Know-how vermitteln - und stehen gleichzeitig vor teuren Investitionen. Warum schreitet die Digitalisierung im Mittelstand so zäh voran? Wer verhindert den Fortschritt - und was hätte längst geschehen müssen, damit Deutschlands Wirtschaftsmotor nicht ins Stottern kommt? In der "WISO"-Dokumentation "Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?" geht ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann den Ursachen des digitalen Stillstands auf den Grund - zu sehen ab Freitag, 15. August 2025, 16.00 Uhr in Web und App des ZDF, sowie ab Montag, 18. August 2025, 19.25 Uhr im ZDF..KontaktBei Fragen zu "WISO" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero (https://www.zdf.de/video/reportagen/greenwashed-102/greenwashed-nutella-das-gruene-maerchen-von-ferrero-100)- WISO Deals im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108)- Pressemappe zu "WISO" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-1)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "WISO-Dokumentation: The Finest Fckup - Wie man aus Scheitern lernt" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/the-finest-fckup-wie-man-aus-scheitern-lernt) im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Preview bereit (nach Log-in)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6084832