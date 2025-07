© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis kam zuletzt deutlich zurück. In seinem Sog gerieten auch andere Metalle in Bedrängnis. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Kommt es bei Gold, Silber & Co. zu dramatischen Verwerfungen?Gold taumelt ins Wochenende Die aktuelle Goldpreisschwäche, sofern man das Ganze angesichts eines Preises jenseits der 3.300 US-Dollar überhaupt so bezeichnen kann, wirft zwar durchaus Fragen auf, doch noch bewegt sich Gold im Rahmen des bereits in den letzten Gold-Kommentaren skizzierten bullischen Szenarios. Das bedeutet nichts anderes als dass das übergeordnete Bewegungsziel von 4.000 US-Dollar weiterhin aktiv ist. Dennoch gilt es, die aktuelle Situation genauer zu beleuchten. Sie …