Milliarden für Sicherheit, Klima und Industrie - der Staat greift massiv in die Wirtschaft ein und sorgt damit für neue Kursraketen an den Börsen. Wer wissen will, wo die Gewinner von morgen sitzen, sollte nicht nur Geschäftsberichte lesen, sondern Regierungsprogramme und Förderpläne durchforsten. "Wir erleben den Aufstieg der Staatsaktien", sagt Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif Capital im Interview mit wallstreet:online. Beispiele wie MP Materials (seltene Erden), Palantir (Datenanalyse für Geheimdienste) oder Leidos (Cybersicherheit für US-Behörden) zeigen: Wenn Washington zahlt, steigen die Kurse - teils um Hunderte Prozent. Doch die Kehrseite ist klar: Abhängigkeit vom politischen Willen. Besonders in der Wasserstoffbranche - etwa bei Plug Power oder Nel ASA - sind Förderzusagen überlebenswichtig. Fällt der Subventionshahn trocken, droht der Absturz. Trotzdem sieht Schilling gerade in diesen Sektoren neue Chancen - vorausgesetzt, man investiert mit Weitblick und politischem Gespür. Sein Fazit: "Wer künftig in die Börsengewinner investieren will, sollte mehr denn je verfolgen, wohin staatliche Gelder fließen - und mitdenken, was das für einzelne Unternehmen bedeutet." Asset Manager der Zukunft -