Wochenausblick - Konjunktur- und Quartalszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit den Zahlen des deutschen Autoherstellers Audi, der zu Volkswagen gehört. Insbesondere durch die möglichen neuen Handelsabkommen zwischen den USA, der EU und Japan könnten diese Ergebnisse für Anleger interessant sein. Ebenfalls lässt die Abfallwirtschaft von sich hören, denn Waste Management Inc. veröffentlicht seine Quartalszahlen. Auf makroökonomischer Ebene stehen keine relevanten Termine an.















Dienstag:



Am Dienstag werden verschiedene Unternehmenszahlen erwartet. Einerseits liegt ein großer Fokus auf den Gesundheitssektor mit den Pharmazieunternehmen AstraZeneca und Merck. Beide Unternehmen gehören zu den größten Pharmazieunternehmen weltweit. Damit können sie großen Einfluss auf die Kursentwicklungen anderer Unternehmen dieser Branche ausüben. Ebenfalls veröffentlicht UnitedHealth, der größte Krankenversicherer der USA, seine Ergebnisse. Zudem erreichen uns aus den USA verschiedene Daten. Dazu zählen unter anderem der Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen. Der Immobilienmarkt zählt als wichtiger Bestandteil der amerikanischen Wirtschaft und somit kann der Immobilienpreisindex für Anleger mit Fokus auf amerikanische Werte relevant sein.



















Mittwoch:



Der Mittwoch zeigt sich als besonders bedeutungsvoll für makroökonomische aber auch unternehmerische Ereignisse. Beginnen wir mit den Unternehmen. Die Tech-Riesen Microsoft und Meta werden beide ihre Quartalsergebnisse. Doch auch andere Branchen lassen von sich hören. Der Halbleiterhersteller Qualcomm, der Prozessorhersteller ARM sowie weitere Unternehmen werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse offenlegen. Aus Deutschland und aus der Eurozone werden zudem Daten zu Bruttoinlandsprodukten veröffentlicht. Von höchster Relevanz wird aber der Zinsentscheid der amerikanischen Zentralbank. Kürzlich umtrieb viele Anleger die mögliche Kündigung des Fed-Vorsitzenden J. Powell, was eine expansivere Zinspolitik in den USA zur Folge haben könnte.















Donnerstag:



Der Donnerstag schließt an den bedeutungsvollen Mittwoch an und bleibt spannend. Die Quartalszahlen der Schwergewichte Apple und Amazon kommen auf die Anleger zu. Diese werden von zahlreichen weiteren Unternehmen aller Branchen ergänzt. Von Gesundheit über Öl und Private Equity - für jeden ist etwas dabei. Auf Makroökonomischer Ebene erreichen uns wichtige Daten aus Deutschland und den USA. In Deutschland wird eine Schätzung für die Inflation im Monat Juni abgegeben. Auch die sogenannte Kernrate der persönlichen Konsumausgaben aus den USA ist relevant. Sie wird von der Fed als ein Indikator für die Inflation genutzt und trägt somit zu einem großen Teil der Entscheidungen der Zentralbank bei.















Freitag:



Der Wochenabschluss wird durch die Energiebranche geprägt. Mit Exxon Mobil, Chevron und Imperial Oil erhalten Anleger Einblicke in die tatsächlichen Auswirkungen der Nahostkonflikte auf die Profitabilität dieser Unternehmen. Ebenfalls wird der deutsche Chemiekonzern Linde seine Ergebnisse veröffentlichen. Für die Eurozone erscheinen gleich mehrere Daten zum Verbraucherpreisindex. Als Schlusslicht wird uns aus den USA ein umfassender Bericht zum Arbeitsmarkt erreichen. Er enthält unter anderem Daten zur monatlichen Arbeitslosenquote. Damit ist er ein bedeutender Einfluss für die anstehenden Entscheidungen der Fed und auch für Anleger sehr wichtig.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC