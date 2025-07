PORR bringt durch "Slab Track Austria" den Bahnbau in Europa voran

Anzeige / Werbung

Bei der PORR Group laufen die Geschäfte mit dem Gleisbausystem "Slab Track Austria" (dt. Feste Fahrbahn) ausgesprochen rund. Wichtige Projekte werden derzeit in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien und Rumänien realisiert.

Das von dem österreichischen Bauunternehmen entwickelte System der "Festen Fahrbahn" hat sich nicht nur technisch bewährt, sondern wird durch wachsende Infrastrukturinvestitionen auch immer stärker zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Dass Slab Track Austria technisch höchsten Anforderungen entspricht, belegt die jüngste Rekordfahrt auf der im Jahr 2015 fertiggestellten Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt-Leipzig/Halle. Bei Testfahrten mit einem ICE-Prototyp erreichte die Deutsche Bahn hier Geschwindigkeiten von bis zu 405?km/h - auf einem Gleissystem, das von der PORR (ISIN: AT0000609607) geliefert, geplant und gebaut wurde.

Slab Track Austria: Bewährte Technologie

Slab Track Austria ist eine moderne Bauweise der "Festen Fahrbahn", bei der die Gleise nicht auf einem herkömmlichen Schotterbett, sondern auf Betonelementen befestigt werden. Diese Konstruktion erhöht die Stabilität, senkt den Wartungsaufwand und erlaubt höhere Geschwindigkeiten - ein wichtiger Vorteil im internationalen Hochgeschwindigkeitsverkehr. Wie bedeutend diese Technologie geworden ist, zeigen zahlreiche Großprojekte in mehreren Ländern Europas, bei denen die PORR das System zur Anwendung bringt.

In Österreich setzt die PORR Slab Track Austria auf zwei Schlüsselstrecken im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften ein: auf 33?Kilometern im Koralmtunnel und auf 27,3?Kilometern im Semmering-Basistunnel. In Deutschland ist das System ein zentrales Element des Großprojekts Stuttgart?21, wo 34,5?Kilometer feste Fahrbahn realisiert wurden. Auch in Polen, Rumänien und Tschechien etabliert sich die PORR als führende Bahnbauspezialistin und gewinnt zunehmend neue Marktanteile.

Infrastruktur mit hohem Nachholpotenzial

In Deutschland und Osteuropa wird derzeit besonders stark in die Bahninfrastruktur investiert. Zum einen, weil in Europa die Schiene eine zentrale Rolle in der klimafreundlichen Mobilitätsstrategie spielt und zum anderen, weil sie sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Veraltete und zu wenig ausgebaute Netze sorgen für einen großen Nachholbedarf bei der Modernisierung. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu senken und den wachsenden Personen- und Güterverkehr effizient und nachhaltig abzuwickeln. In Deutschland wiederum, wo die Instandhaltung der Bahninfrastruktur zuletzt deutlich vernachlässigt wurde, unterstützt der Staat mit Milliardenprogrammen den Ausbau und die Elektrifizierung, um den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.

Neben dem System "Slab Track Austria" bietet die PORR zudem eine breite Palette an Leistungen im Bereich Bahninfrastruktur. Dazu zählen etwa konventioneller Gleisbau, Brücken- und Tunnelbau, Oberleitungsanlagen sowie die Instandhaltung und Modernisierung bestehender Strecken. Auch Planungsleistungen und Projektmanagement sind Teil des Angebots. Diese technische Breite ermöglicht es der PORR, Bahnbauprojekte in unterschiedlichen Maßstäben umzusetzen - von punktuellen Sanierungen bis zu umfassenden Neubauten. Besonders bei komplexen Infrastrukturvorhaben erweist sich diese Vielseitigkeit als Wettbewerbsvorteil, da verschiedene Arbeitsschritte koordiniert aus einer Hand geliefert werden können.

