© Foto: Seth Wenig - AP

Subventionen entscheiden häufig über Erfolg und Scheitern an der Börse. Fondsmanager Volker Schilling spricht im Interview über Fluch und Segen der Staatsaktien.Milliarden für Sicherheit, Klima und Industrie - der Staat greift massiv in die Wirtschaft ein und sorgt damit für neue Kursraketen an den Börsen. Wer wissen will, wo die Gewinner von morgen sitzen, sollte nicht nur Geschäftsberichte lesen, sondern Regierungsprogramme und Förderpläne durchforsten. "Wir erleben den Aufstieg der Staatsaktien", sagt Volker Schilling von Greiff Capital im Interview mit wO TV. Beispiele wie MP Materials (seltene Erden), Palantir (Datenanalyse für Geheimdienste) oder Leidos (Cybersicherheit für …