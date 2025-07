ZenaDrone strebt Green-UAS-Zertifizierung für Verteidigungseinsatz an

Anzeige / Werbung

Mit einem wichtigen Schritt Richtung US-Militärmarkt gibt ZenaTech, Inc. bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft ZenaDrone die Zertifizierung ihres IQ Square-Drohnenmodells im Rahmen des Green UAS-Programms beantragt hat. Die Zertifizierung ist Voraussetzung, um auf die Beschaffungsliste des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und weiterer Regierungsstellen aufgenommen zu werden. Die robuste und kompakte Drohne ist auf Sichtflugmissionen in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, darunter Infrastrukturinspektionen, Geländekartierung, Überwachung und Aufklärung.

Zertifizierung als strategische Weichenstellung

"Der Antrag auf die Green UAS-Zertifizierung für die IQ Square von ZenaDrone ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für die nationale Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft", so CEO Dr. Shaun Passley. Ziel sei nicht nur die Einhaltung regulatorischer Standards, sondern die Positionierung als vertrauenswürdiger Partner der US-Regierung. Die Green UAS-Zertifizierung gelte dabei als Sprungbrett zur noch umfangreicheren Blue UAS-Zulassung - einem Gütesiegel für den Einsatz in sicherheitskritischen Missionen.

Rückenwind durch politische Unterstützung

Dr. Passley verweist auf die zunehmende Dynamik durch jüngste politische Entscheidungen: "Die jüngsten politischen Richtlinien des Weißen Hauses, des Verteidigungsministers und des Kongresses sorgen für echte Dynamik - sie geben US-amerikanischen und sicheren, NDAA-konformen Systemen wie dem unseren Vorrang, stellen Finanzmittel bereit und beschleunigen die Beschaffung. Die Botschaft ist klar: Die Zukunft der Drohnen liegt in den USA, und wir sind bereit."

Green UAS als Türöffner für Verteidigungsprojekte

Das von der AUVSI in Zusammenarbeit mit dem DoD entwickelte Green UAS-Framework prüft Drohnen auf Cybersicherheit, Datenintegrität und Komponentenfreiheit von ausländischen Gegnern. Neue Executive Orders sollen die Zertifizierung beschleunigen und die Integration in das Blue UAS-Programm erleichtern - ein Vorteil für Anbieter wie ZenaDrone, die dabei sind einsatzfähige Systeme auf den Markt zu bringen.

IQ Square liefert Daten in Echtzeit aus riskanten Umgebungen

Die IQ Square-Drohne bietet für militärische und behördliche Anwendungen entscheidende Vorteile: von Echtzeitüberwachung über Fernmissionen bis zu präziser Infrastrukturdiagnose mit LiDAR und Wärmesensoren. Diese ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, während rapid mapping (Schnelle Kartierung) und ISR (intelligence, surveillance, und reconnaissance) bei der operativen Führung und logistischen Einsätzen unterstützen.

Technologieplattform mit KI und autonomem Flugbetrieb

Mit einem 40 x 40 bis 50 x 50 Zoll großen VTOL-Rahmen und 20-25 Minuten Flugzeit wurde die IQ Square speziell für taktische Einsätze entwickelt. Ihre autonomen Ladefunktionen und KI-gestützten Sensoren machen sie einsatzbereit für Verteidigungs- und taktische Einsatzszenarien

