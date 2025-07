Neural Therapeutics macht nächsten Schritt Richtung europäischer Expansion

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc., ein auf ethnobotanische Wirkstoffforschung spezialisiertes Unternehmen, und CWE European Holdings Inc., besser bekannt als Hanf.com, haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Aktionäre von CWE haben auf der außerordentlichen Versammlung vom 17. Juli 2025 sämtliche zur Abstimmung gestellten Punkte genehmigt. Im Mittelpunkt stand die Zustimmung zur strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 28. Mai 2025. Diese räumt Neural die Option ein, über mehrere Stufen bis zu 100% der CWE-Anteile zu übernehmen - durch gesetzlich geregelte Verschmelzungen nach dem Business Corporations Act von Ontario.

Ebenfalls genehmigt wurde die sogenannte CWE-Reorganisation, eine Reihe begleitender Transaktionen, die es ermöglichen sollen, den schrittweisen Erwerb effizient umzusetzen. Die geplanten internen Umstrukturierungen sehen unter anderem vor, dass bestehende CWE-Aktien in Anteile an drei neu gegründeten Tochtergesellschaften (CWE NewCo A, B und C) umgewandelt werden. Anschließend sollen sogenannte Three-Cornered Amalgamations mit Neural-Tochtergesellschaften folgen. Ziel ist es, die Transaktion strukturell und steuerlich effizient zu gestalten.

Option auf vollständige Übernahme soll langfristigen Mehrwert schaffen

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, betont: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein mit der Genehmigung der SIO-Vereinbarung durch die CWE-Aktionäre erreicht zu haben. CWE hat eine der bekanntesten und wachstumsstärksten Plattformen für Hanf-CBD-Produkte in Deutschland aufgebaut und nimmt aktiv an der Cannabis-Revolution in Deutschland teil." Hanf.com eröffne laufend neue Einzelhandelsstandorte und verfolge das Ziel, ein bedeutender Akteur im deutschen Hanfmarkt zu werden. Die gemeinsame Vision mit Neural sei klar: "…den Verbrauchern sichere, pflanzenbasierte Alternativen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit, zur Suchtbewältigung und zum allgemeinen Wohlbefinden zu bieten."

Neural stärkt Position im CBD- und Gesundheitsmarkt Europas

Ian Campbell, CEO von Neural, sieht in der Entscheidung der CWE-Aktionäre eine Bestätigung: "Wir freuen uns sehr, dass die CWE-Aktionäre das Potenzial der vorgeschlagenen Verschmelzung zur Schaffung von kurz-, mittel- und langfristigem Mehrwert durch das Wachstum des Wellness-Geschäfts erkannt haben, während wir gleichzeitig unsere Strategie zur Entwicklung neuer, mescalinbasierter Therapien für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen weiterverfolgen." Neural wolle Investoren über die weitere Entwicklung der Transaktion regelmäßig informieren.

Mescalinforschung trifft auf CBD-Markt - ein strategischer Schulterschluss

Neural Therapeutics verfolgt einen innovativen Ansatz in der Entwicklung pflanzenbasierter Therapien gegen Abhängigkeitserkrankungen - darunter Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Dabei setzt das Unternehmen auf subhalluzinogene Dosen von Mescalinextrakt, um sichere, skalierbare und wirksame Medikamente zu entwickeln. Die geplante Übernahme von CWE European Holdings Inc. - Betreiber der Marke Hanf.com - eröffnet Neural neue Wege, den europäischen Markt zu erschließen, ohne die eigenen Forschungsziele aus den Augen zu verlieren.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/IRW-News-Neural-Therapeutics-Inc-Neural-Therapeutics-startet-Handel-an-der-Frankfurter-Boerse-415cd957-020d-4e43-8589-f446a47c98bf

https://www.newsfilecorp.com/release/254676

