Die Nervosität vor dem 1. August, an dem das Ultimatum Donald Trumps in Sachen Zölle und EU abläuft, ist hoch, der Dax schlägt so manche Kapriole, 600 Punkte rauf oder runter sind da schnell gemacht. Außerdem läuft die Berichtssaison auf Hochtouren und hievt die einen Aktien zu den Tops an der Börse und die anderen fallen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...