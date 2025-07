Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping traf sich am Donnerstag mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union anlässlich ihres Besuchs in Peking zum 25. China-EU-Gipfel. CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem die Beziehungen zwischen China und der EU im Bereich des bilateralen Handels und der Investitionen beleuchtet wurden. Dabei wurde betont, dass beide Seiten Multilateralismus, Offenheit und Zusammenarbeit fördern müssen, um mehr Stabilität und Sicherheit in der Welt zu schaffen.

BEIJING, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor fünfzig Jahren war der Handel zwischen China und Europa noch verschwindend gering. Heute, da beide Seiten auf ein halbes Jahrhundert Beziehungen zurückblicken können, entspricht der Handel eines einzigen Tages dem gesamten Handelsvolumen des ersten Jahres nach Aufnahme der Beziehungen.

Angesichts des 50-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union erklärte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag, dass die Beziehungen zwischen China und der EU an einem weiteren entscheidenden Punkt in ihrer Geschichte angelangt seien.

Es gebe keine grundlegenden Interessenkonflikte oder geopolitischen Widersprüche zwischen China und der EU, erklärte Xi dem Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in der Großen Halle des Volkes in Peking.

"Die aktuellen Herausforderungen für die EU kommen nicht aus China", sagte er und fügte hinzu, dass die Grundprinzipien und der vorherrschende Tenor der Beziehungen zwischen China und der EU, die von Zusammenarbeit statt Konkurrenz und von Konsens statt Differenzen geprägt sind, unverändert geblieben seien.

Xi stellte drei Vorschläge für die Zukunft der Beziehungen zwischen China und der EU vor: Beide Seiten sollten den gegenseitigen Respekt wahren und die Positionierung ihrer Beziehungen als Partnerschaft festigen, Offenheit und Zusammenarbeit fördern und gleichzeitig Differenzen und Spannungen angemessen bewältigen sowie Multilateralismus praktizieren und internationale Regeln und Ordnung wahren.

Handel und Investitionen

Bei dem Treffen am Donnerstag erklärte der chinesische Staatspräsident, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und der EU seien von Natur aus komplementär und für beide Seiten vorteilhaft und könnten durch Entwicklung tatsächlich ein dynamisches Gleichgewicht erreichen.

Chinas erstklassige Entwicklung und Öffnung werden neue Chancen und Potenziale für die Zusammenarbeit zwischen China und der EU bieten, sagte Xi und forderte beide Seiten auf, ihre grüne und digitale Partnerschaft zu stärken und gegenseitige Investitionen und Zusammenarbeit zu fördern.

Im Jahr 2024 stieg das Handelsvolumen zwischen China und der EU laut Angaben der chinesischen Zollbehörden auf 785,8 Milliarden US-Dollar, was einer Zunahme um mehr als das 300-fache gegenüber dem Zeitpunkt der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1975 entspricht.

Die Investitionsströme in beide Richtungen haben in den letzten Jahren ebenfalls ein nachhaltiges Wachstum verzeichnet, was auf einen positiven Trend hindeutet. Der chinesische Batteriehersteller CALB baut beispielsweise in Sines, Portugal, ein Werk im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar, das 1.800 Arbeitsplätze schaffen soll.

Xi äußerte die Hoffnung, dass die EU ihren Handels- und Investitionsmarkt offen halten, auf restriktive wirtschaftliche und handelspolitische Instrumente verzichten und ein solides Geschäftsumfeld für chinesische Unternehmen schaffen werde, die in der EU investieren und tätig sind.

Auf dem 25. China-EU-Gipfel am Donnerstag vereinbarten beide Seiten, eine "verbesserte Version" des Dialogmechanismus zwischen China und der EU zur Exportkontrolle zu schaffen, sich rechtzeitig über gegenseitige Anliegen auszutauschen und gemeinsam die Industrie- und Lieferketten zwischen China und Europa stabil und reibungslos zu halten.

Multilateralismus

Xi betonte, dass China die Beziehungen zwischen China und der EU stets aus einer strategischen und langfristigen Perspektive betrachtet und weiterentwickelt habe, die EU als wichtigen Pol in einer multipolaren Welt betrachte und die europäische Integration sowie die strategische Autonomie der EU konsequent unterstütze.

Die Beziehungen zwischen China und der EU seien nicht auf Dritte gerichtet, diesen unterworfen oder von ihnen kontrolliert, sagte er und forderte beide Seiten auf, die strategische Kommunikation zu vertiefen, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zu stärken und eine zutreffende Wahrnehmung des jeweils anderen zu fördern.

Pascal Lamy, ehemaliger EU-Handelskommissar, erklärte gegenüber CGTN, dass China und die EU trotz ihrer Differenzen wichtige Gemeinsamkeiten bei der Verteidigung des Multilateralismus und der Zusammenarbeit bei globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt und Schutz der Ozeane hätten.

Zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens am Donnerstag gehörte eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs Chinas und der EU zum Klimawandel, in der sie ihr gemeinsames Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung einer grünen Entwicklung bekräftigten.

Xi unterstrich die Bedeutung Chinas und der EU als konstruktive Kräfte für Multilateralismus, Offenheit und Zusammenarbeit und rief beide Seiten dazu auf, für mehr Stabilität und Sicherheit in der Welt zu sorgen.

https://news.cgtn.com/news/2025-07-25/Xi-calls-on-China-EU-to-provide-more-stability-certainty-for-world-1FiJWe1RNAs/p.html

