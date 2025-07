Carsten Stork: Gold: Rücksetzer trotz bullischer Positionierung und positiver Saisonalität

Anzeige / Werbung Rücksetzer die Gelegenheit? Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert. Der Goldfuture an der CME hat in der vergangenen Woche leicht nachgegeben und mit einem Minus von 0,49% bei 3.395,3?USD je Feinunze geschlossen. Damit notierte er erneut unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.400?USD und beendete zugleich die zweite Woche in Folge mit einem Wochenverlust. Auffällig war die deutliche Schwäche zur Wochenmitte: Noch am 23.Juli markierte Gold mit 3.508,5?USD ein neues Verlaufshoch, fiel jedoch anschließend binnen drei Handelstagen um über 3% zurück. Diese abrupte Bewegung markierte den größten Rücksetzer seit mehreren Wochen. Hintergrund der Schwäche waren vor allem ein stärkerer US-Dollar sowie eine allgemein verbesserte Risikostimmung an den Märkten, ausgelöst durch Fortschritte bei internationalen Handelsgesprächen, insbesondere zwischen den USA, Japan und der EU. Diese geopolitische Entspannung belastete das Interesse an sicheren Häfen wie Gold. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Börsen-Profi Carsten Stork tradet die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier anmelden Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung bei den COT-Daten: Das "Managed Money" erhöhte seine Long-Positionen weiter und hält inzwischen über 253.000 Kontrakte. Seit dem zyklischen Tief Anfang Mai bedeutet das einen Anstieg um rund 90.000 Long-Kontrakte. Diese anhaltend starke Netto-Long-Positionierung zeigt, dass größere Investoren jeden Rücksetzer weiterhin konsequent für Zukäufe nutzen. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt das übergeordnete Vertrauen in das Edelmetall damit intakt. Auch saisonal spricht einiges für das Edelmetall: Die Goldsaison läuft typischerweise von Juli bis Mitte Oktober - eine Phase, in der sich das Edelmetall häufig stark entwickelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Metallen - etwa Silber oder Palladium - zeigt Gold derzeit eine günstige saisonale Tendenz, was fundamental orientierte Marktteilnehmer zusätzlich unterstützt. FAZIT Gold hat in der vergangenen Woche zwar sichtbar nachgegeben, bleibt aber in einer übergeordnet bullischen Struktur. Die Rücksetzer erfolgten vor allem auf verbesserter Risikoneigung, nicht aber auf Basis strukturell veränderter Fundamentaldaten. Dass große Spekulanten ihre Long-Positionen weiter ausbauen, unterstreicht das Vertrauen in eine anhaltend starke Nachfrage. Bleiben geopolitische Spannungen oder konjunkturelle Fragezeichen bestehen, könnte Gold nach Abschluss der aktuellen Konsolidierung wieder in den Aufwärtstrend zurückfinden - unterstützt durch Saisonalität und Nachfrage aus dem institutionellen Lager. Enthaltene Werte: XD0002747026

