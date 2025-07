Carsten Stork: Gas-Preis: Das ist seltsam!

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Erdgas-Markt Der Henry Hub Natural Gas Future an der NYMEX verzeichnete in der vergangenen Woche einen herben Rückschlag und schloss am Freitag mit einem Wochenverlust von -11,69% bei 3,149?USD je MMBtu. Damit wurde die Aufwärtsbewegung der Vorwoche deutlich konterkariert, obwohl fundamental eigentlich stützende Faktoren vorhanden waren. Kurzfristig war es insbesondere die Aussicht auf rekordverdächtig hohe Temperaturen in den USA, die dem Markt zum Wochenschluss wieder etwas Halt gaben. Prognosen deuten auf eine Hitzephase Anfang August mit Durchschnittstemperaturen über 82?°F hin, was die Stromnachfrage für Klimaanlagen entsprechend befeuert. Auch das Stromproduktionsvolumen im US-Kernnetz stieg zuletzt um über 2% gegenüber dem Vorjahr - ein klassisches Argument für höhere Gasverbräuche durch Versorger. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Börsen-Profi Carsten Stork tradet die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier anmelden Doch die Gegenseite wiegt schwerer: Die US-Produktion liegt mit rund 107,3?Bcf/Tag auf einem neuen Monatshoch. Zudem ist die Zahl aktiver Gasbohranlagen in der vergangenen Woche auf 122 gestiegen - ein Zwei-Jahres-Hoch. Das signalisiert weiter wachsende Angebotskapazitäten. Und obwohl die EIA-Zahlen mit einem Lageraufbau von +23?Bcf unter der Erwartung blieben, sind die Vorräte insgesamt immer noch rund 6% über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Auch die Feedgas-Ströme in die LNG-Exportterminals gingen zuletzt leicht zurück - insbesondere aufgrund technischer Einschränkungen bei Cheniere. Aus Sicht der Positionierungsdaten wurde die spekulative Netto-Short-Position weiter abgebaut: Managed Money reduzierte die Shorts seit Ende Mai von 129.000 auf zuletzt knapp über 77.000 Kontrakte - ein bullischer Kontraindikator, der jedoch bislang nicht in nachhaltige Kursgewinne mündete. Saisonal betrachtet befinden wir uns mitten in der Hurrikan-Saison, die typischerweise von Anfang Juni bis in den Oktober hinein steigende Natural-Gas-Preise begünstigt. Die Kombination aus Hitzewelle und saisonalem Rückenwind spricht grundsätzlich für eine Bodenbildung - allerdings muss sich der Markt erst von den Belastungen durch das Rekordangebot befreien. FAZIT Trotz bullischer Wetterlage und saisonalem Rückenwind dominieren derzeit die Angebotsseite und hohe Lagerbestände das Geschehen. Solange keine nennenswerte Disruption - etwa durch Hurrikans oder LNG-Squeeze - einsetzt, dürfte sich Erdgas schwer tun, einen nachhaltigen Aufwärtstrend auszubilden. Die kurzfristige Stabilisierung könnte ein Anfang sein - mehr aber auch noch nicht. Enthaltene Werte: XD0002745517,XC0007924514

