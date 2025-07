Carsten Stork: Zucker unter Druck - Angebotssorgen dominieren

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Zucker-Markt Der Zucker-Future an der US-ICE beendete die vergangene Handelswoche mit einem deutlichen Minus von 3,21% und schloss bei 16,28?US-Cent je Pfund. Damit setzte sich die jüngste Abwärtsbewegung fort, die maßgeblich von den weltweit zunehmenden Angebotsaussichten getrieben wird. Im Mittelpunkt steht Indien: Die Regierung könnte angesichts außergewöhnlich guter Monsunniederschläge - aktuell 6% über dem langjährigen Schnitt - bereits ab Oktober wieder größere Zuckerexporte zulassen. Erwartet wird eine Ernte von über 35?Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entspräche. Parallel dazu läuft in Brasilien die Ernte in hohem Tempo, befeuert von trockener Witterung und der Entscheidung vieler Mühlen, aufgrund der schwachen Ethanolpreise den Zuckeranteil bei der Verarbeitung auszuweiten. Die Kombination aus zwei potenziellen Rekorderntezyklen belastet den Markt erheblich und sorgt für anhaltenden Preisdruck. Bei den Positionierungsdaten zeigt sich, dass das "Managed Money" weiterhin mit rund 60.000 Kontrakten netto short ist - dieser Bestand wurde seit Anfang Juni schrittweise aufgebaut, zuletzt jedoch nicht weiter ausgeweitet. FAZIT Der Zucker-Future bleibt angeschlagen. Die Angebotsseite dominiert das Geschehen, während von der Nachfrageseite oder technischen Faktoren derzeit keine nennenswerten Impulse ausgehen. Die spekulative Positionierung stützt das bärische Sentiment - vorerst spricht wenig für eine baldige Trendwende. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Enthaltene Werte: XD0002742274

