Das US-Startup Hengbot will mit Sirius einen Haustierersatz auf den Markt bringen, den es als "weltweit ersten trainierbaren KI-Roboterhund" anpreist. Der Roboterhund soll mit einem Preis ab 659 US-Dollar auch für Privatleute leistbar sein. Kleine Wohnungen, kaum Grün und wenig Zeit -Â einen Hund in der Stadt zu halten, kann für Tiere und Besitzer:innen eine echte Herausforderung sein. An Menschen, die trotzdem nicht auf einen tierischen Begleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...