Carsten Stork: CO2 Zertifikate: Ist die Zeit für den Einstieg endlich gekommen?

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen CO2 Markt Nach mehreren Wochen unterhalb der psychologisch wichtigen 70-Euro-Marke konnten sich die EU-Emissionszertifikate (EUA-Futures) in der vergangenen Woche wieder leicht erholen. Der Frontmonat schloss am Freitag, dem 26.Juli 2025, mit einem Wochenplus von 1,53% bei 71,45?€ je Tonne CO2. Besonders auffällig war der dynamische Anstieg in den letzten beiden Handelstagen der Woche, als die Preise von rund 69,50?€ auf das Wochenschlussniveau kletterten. Damit setzte sich eine vorsichtige Erholungstendenz durch, nachdem die Notierungen in den Vorwochen mehrfach an der Marke von 70?€ gescheitert waren. Diese Kursbewegung spiegelt ein wachsendes Interesse institutioneller Marktteilnehmer wider, sich auf einem niedrigen Preisniveau wieder zu positionieren - möglicherweise auch im Hinblick auf strukturell steigende Anforderungen an Emittenten im EU-Emissionshandel sowie mögliche Angebotsverknappungen im Zuge regulatorischer Anpassungen. Gleichzeitig blieb das Handelsvolumen moderat, was auf eine abwartende Haltung vieler Marktteilnehmer hindeutet. FAZIT Die CO2-Zertifikate haben sich in der vergangenen Woche technisch und psychologisch bedeutsam über 70?€ stabilisiert. Der Markt zeigt erste Anzeichen einer Bodenbildung, wobei die kommenden Wochen nun zeigen müssen, ob sich daraus eine nachhaltige Trendwende entwickelt - oder ob der Anstieg nur eine technische Gegenbewegung im übergeordnet schwächeren Marktumfeld bleibt. Die CO2-Preise bleiben damit ein sensibler Gradmesser für konjunkturelle Erwartungen, politische Eingriffe und regulatorische Entwicklungen im europäischen Emissionshandel. Enthaltene Werte: XD0020881047

