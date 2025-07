Carsten Stork: Platin: Rally schon vorbei? Oder geht es wieder los?

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt Der Platin-Future an der CME hat in der vergangenen Woche 1,66% verloren und ging am Freitag bei 1.433,60?USD aus dem Handel. Dabei hatte das Edelmetall am Montag noch ein frisches Bewegungshoch über der psychologisch wichtigen Marke von 1.500?USD erreicht und kurzzeitig bis auf 1.511,40?USD zugelegt. Doch die Dynamik konnte nicht gehalten werden - im weiteren Wochenverlauf kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Rückkehr in den Bereich um 1.430?USD. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. Getrieben wurde die vorangegangene Rally durch eine Mischung aus spekulativen Impulsen und fundamentalem Rückenwind: Die weltweite Nachfrage nach Wasserstofftechnologien und Brennstoffzellen steigt kontinuierlich, Platin gilt dabei als zentraler Katalysator. Insbesondere chinesische Marktakteure haben zuletzt verstärkt physisches Platin nachgefragt, was das Sentiment zusätzlich beflügelte. Doch nun rücken zunehmend die Angebotsseite und makroökonomische Bremsspuren in den Vordergrund. So deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Südafrika - das mit Abstand größte Förderland - seine Produktionskapazitäten gegen Jahresende ausweiten dürfte. Die Erwartung steigender Platinmengen vom Kap der Guten Hoffnung hat an den Terminmärkten für Zurückhaltung gesorgt. Dazu kamen kleinere Abgaben bei Gold und Silber, die zu Positionsanpassungen im gesamten Edelmetallkomplex führten. Ein Blick auf die COT-Daten zeigt allerdings, dass das spekulative Interesse weiterhin stark bleibt: Die Netto-Long-Positionierung der großen Fonds liegt stabil bei etwa 20.000 Kontrakten. Das signalisiert, dass der übergeordnete Marktkonsens trotz der jüngsten Schwäche noch klar auf der bullischen Seite liegt. Auch die CME-Auslieferungszahlen deuten mit stabil hohen Lieferanträgen auf eine nach wie vor rege physische Marktaktivität hin. Saisonal betrachtet beginnt jedoch eine tendenziell schwächere Phase. Historisch neigt der Platinpreis in den Sommer- und Frühherbstmonaten eher zur Korrektur, bevor er im letzten Quartal - meist ab November - wieder anzieht. Insofern könnte der Rücksetzer auch eine Rückkehr zur Saisonalität markieren. FAZIT Die Platinrally wurde zunächst durch technologische Fantasie und chinesische Nachfrage getragen, doch die Aussicht auf steigendes Angebot aus Südafrika sowie saisonale Gegenwinde bremsen den Anstieg vorerst aus. Die solide Long-Positionierung spricht zwar für einen weiter intakten Grundoptimismus - doch kurzfristig dürfte der Markt anfälliger für Rücksetzer bleiben. Ein nachhaltiger Rebreak über 1.500?USD ist erst einmal vertagt. Enthaltene Werte: XD0002876395

