Krypto-Experte: 99 % aller Werte außer Lebensmittel werden tokenisiert

Während sich die ersten Kryptowährungen etablieren und die Wall Street ein zunehmendes Interesse an der Tokenisierung von traditionellen Vermögenswerten entwickelt, sprechen Krypto-Experten bereits von der Zukunft des Web3 und was als Nächstes noch alles zu erwarten ist. Dabei entsinnen sie eine tokenisierte Welt, in welcher alles mit Wert außer weniger Ausnahmen onchain abgebildet werden soll. Was auf Sie bald zukommen könnte, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Krypto-Experte erwartet, dass 99 % tokenisiert wird

Angefangen hat die Kryptoindustrie mit Bitcoin als alternative Währung, die sich gegenüber den inflationären Fiatwährungen, die während eines Bank Runs keinerlei wirkliche Sicherheit gewähren, als eine deflationäre Kryptowährung und somit ein Wertspeicher positioniert hat.

Auch wenn sich dieser bis zur Erfindung der ersten vielversprechenden Skalierungslösungen wie Bitcoin Hyper eher zu einem Wertspeicher und eine Art digitales Gold entwickelt hatte, sind seitdem auch mit anderen Layer-1s wie Ethereum und Solana immer mehr neue Netzwerke entstanden, die noch deutlich mehr tokenisiert haben.

Mit dem Aufkommen der NFTs Ende des Jahres 2020 haben sich auch die Künstler verstärkt dem Web3 und dem damit verbundenen Potenzial gewidmet. Ebenso hat sich die Gaming-Industrie über GameFi nach und nach den Blockchain-Technologien und ihren einzigartigen Vorteilen geöffnet. Aber selbst lustige Momente werden über Memecoins tokenisiert.

Krypto-Narrative Mindshare und Performance | Quelle: Dexu.ai

Zuletzt spielten KIs, Memecoins, DePIN, SocialFi und InfoFi sowie vor allem die Tokenisierung eine wichtigere Rolle. Letztere wird laut Einschätzung vieler Experten einer der größten Wachstumsmärkte in den nächsten Jahren, da zahlreiche Vorteile damit verbunden sind wie verbesserte Verfügbarkeit, Sicherheit, Kosten, Funktionalität, Liquidität und mehr.

Darüber hinaus sollen laut dem Krypto-Experten Balaji aber noch viele andere Aspekte des alltäglichen Lebens onchain abgebildet werden, wobei es nur weniger Ausnahmen geben soll, die nicht möglich sind.

Balaji erwartete eine tokenisierte Zukunft für 99 % aller Werte

In einem X-Beitrag geht der Krypto-Experte Balaji auf ein Video ein, in welchem eine Person ein smartes Türschloss mithilfe einer dezentralen Identität über eine Blockchain öffnet. Damit können beispielsweise Vermieter ihre Airbnb-Wohnung über ein intelligentes Schloss mit Kryptowährungen praktischer verwalten.

Allerdings ließe sich dies laut Balaji nicht nur auf Türschlösser von Wohnungen, sondern auch für noch viele andere Anwendungsfälle nutzen. Dies könnten Zugänge zu Flugzeugen, Zügen, Booten, Gebäuden und gar Musks Rakete "to the moon" mehr sein.

https://twitter.com/balajis/status/1949403245811822628

Darüber hinaus weist er auf das Potenzial hin, dass somit alle Investitionsgüter onchain abgebildet werden können. Dazu zählt er beispielsweise Autos, Kräne, Drohnen, Roboter und alle elektrisch betriebenen Geräte.

Zwar würde es Ausnahmen wie Essen und getragene Kleidung geben, jedoch seien diese vernachlässigbar. Stattdessen könnte man laut ihm 99 % von allem mit einem Wert tokenisieren, wobei er dann vor allem noch einmal den Finanzsektor in den Fokus rückte.

Da es sich bei der Blockchain um die einzige Möglichkeit handeln würde, welche wirklich sicher wäre, rechnet er auch damit, dass sie sich durchsetzen wird. Zudem stellt er sie in Kontrast zu Web2-Diensten und weiteren, die regelmäßig gehackt werden.

Sind Sie schon fit für die goldene Krypto-Ära?

Wie der Krypto-Experte hervorgehobenen hat und auch von der EU mit Initiativen wie den digitalen Identitäten vorangetrieben wird, soll die Tokenisierung nicht nur traditionelle Vermögenswerte umfassen. Ebenso ist sie in Bereichen wie KI, Gaming und sogar Kunst zu erwarten.

Damit Sie künftig jedoch nicht von smarten Türschlössern ausgesperrt werden oder ähnliche Dramen erleiden müssen, sollten Sie eine geeignete digitale Geldbörse verwenden. Insbesondere die Best Wallet zeichnet sich dabei durch ihre hohe Interoperabilität mit über 60 Blockchains und 100 Fiatwährungen aus.

Zudem bietet sie eine hervorragende Infrastruktur mit mehr als 330 DeFi-Protokollen und 30 Bridges, um eine besonders nahtlose Erfahrung zu garantieren. Aber auch sonst erhalten die Nutzer jede Menge, um das Beste aus der Kryptoindustrie herauszuholen, wie Presales, Staking, Trading-Tools, Bankkarte und mehr.

Dabei werden die Vermögenswerte mit unterschiedlichen Sicherheitsverfahren geschützt. Dies sind etwa Biometrie, Zwei-Faktor-Authentifizierung, MEV-Schutz und CMP-MCP. Somit werden auch die Private Keys aufgespalten und die Fragmente bei mehreren Entitäten sicher verfahrt, während Anleger nicht von Preismanipulationen beeinträchtigt werden.

In der All-in-One-Lösung werden unterschiedlichste Blockchain-Angebote praktisch an einem Ort bereitgestellt. Der BEST-Coin spielt dabei eine zentrale Rolle innerhalb der Anwendung und wird für verschiedene Vorteile und Funktionen wie Gebührenrabatte und höhere Staking-Zinsen benötigt.

Eine Haustür muss beispielsweise häufig geöffnet werden und daher stellen Wallets eher Value-Investments des Krypto-Marktes dar, weil die tägliche Nutzung mit ihnen in der goldenen Krypto-Ära vermutlich rapide zunehmen wird. Wer die BEST-Coins in dem Presale der vielversprechenden Best Wallet kaufen will, kann dies noch für weniger als zwei Tage für 0,025395 USD tun.

