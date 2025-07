Bitcoin-Zyklus am Ende? Experten sehen strukturellen Wandel im Kryptomarkt

Vor rund zwei Wochen markierte Bitcoin ein neues Allzeithoch bei etwa 123.000 US-Dollar - ein Meilenstein, der die Märkte erneut belebte. Im Anschluss zeigten sich vor allem Altcoins von ihrer starken Seite. Ethereum konnte spürbar gegenüber Bitcoin zulegen und baute seine relative Stärke im Handelspaar ETH/BTC weiter aus. Diese Entwicklung folgt einem bekannten Muster im Kryptomarkt: Zunächst führt Bitcoin, gefolgt von Ethereum, ehe kleinere Altcoins mit zeitlicher Verzögerung an Dynamik gewinnen. Solche Rotationen sind typisch für einen klassischen Bullenmarktverlauf, wie er in den vergangenen Zyklen mehrfach zu beobachten war. Doch trotz dieser Ähnlichkeiten mehren sich die Stimmen, die ein Ende des traditionellen Vier-Jahres-Zyklus ausrufen.

Bitwise-CIO erklärt das Ende des Halving-Zyklus

Seit über einem Jahrzehnt orientieren sich viele Anleger am sogenannten Vier-Jahres-Zyklus von Bitcoin - einem Rhythmus, der durch das Halving-Ereignis geprägt und regelmäßig von Boom- und Bärenmärkten begleitet wurde. Doch nach Ansicht von Matt Hougan, CIO des Vermögensverwalters Bitwise, hat dieses Modell ausgedient. So gebe es Veränderungen, die den Zyklus beenden dürften.

Zentraler Punkt seiner Argumentation: Die ursprünglichen Treiber verlieren an Einfluss. So sei das Halving-Ereignis zwar weiterhin relevant, aber sein Effekt verringere sich mit jeder Wiederholung. Zugleich unterscheidet sich das aktuelle makroökonomische Umfeld deutlich von früheren Phasen. Anders als in den Bärenmärkten 2018 oder 2022 herrscht nun ein zinsfreundliches Klima für digitale Assets. Auch die systemische Anfälligkeit des Marktes habe abgenommen, dank regulatorischer Fortschritte und wachsender institutioneller Präsenz.

Institutionelle Kräfte prägen neue Marktdynamik

Noch bedeutender seien laut Hougan jedoch langfristige Kräfte, die sich zeitlich nicht mit dem Vier-Jahres-Zyklus decken. Dazu zählt der Zufluss von Kapital in Krypto-ETFs, ein Trend, der sich über fünf bis zehn Jahre erstreckt und erst 2024 begonnen hat. Institutionelle Investoren - von Pensionsfonds bis zu Großbanken - beginnen gerade erst mit dem Einstieg. Zusätzlich nimmt die gesetzgeberische Klarheit durch neue Regulierungen wie den Genius Act zu, wodurch langfristiges Vertrauen entsteht.

Für Hougan steht fest: Der Markt unterliegt künftig einem "sustained steady boom" - einer stetigen, mehrjährigen Aufwärtsbewegung. Zwar sei mit erhöhter Volatilität zu rechnen, doch das strukturelle Wachstum dürfte dominieren. Das klassische Halving-Modell ist für ihn damit passé. Die Zukunft für Bitcoin werde anders, aber bullisch.

Snorter sammelt 2,5 Millionen Dollar im Presale

Der Kryptomarkt im Jahr 2025 präsentiert sich deutlich komplexer als in früheren Zyklen. Die einfache Dynamik früherer Boomphasen ist weitgehend verschwunden. So verändern sich die Spielregeln. Massive Gewinne sind weiterhin möglich, doch sie erfordern mehr Analyse, Timing und Risikomanagement. Chancen bestehen nach wie vor. Dennoch gilt: Der Markt ist anspruchsvoller geworden, die Anforderungen an Investoren sind deutlich gestiegen.

Im aktuellen Kryptomarkt rücken automatisierte Lösungen in den Fokus aktiver Anleger. Snorter hat sich als einer der spannendsten und neusten Vertreter dieser neuen Generation positioniert. Das System ist vollständig auf Telegram aufgebaut und ermöglicht es, alle Handelsaktivitäten direkt aus dem Chat heraus zu steuern. Nutzer können per Befehl Positionen eröffnen, Limits setzen oder Strategien hinterlegen, ohne sich auf externe Interfaces verlassen zu müssen. Was Snorter besonders auszeichnet, ist das durchdachte Sicherheitskonzept. Mit dem Token SNORT wurde zudem eine wirtschaftliche Basis geschaffen. Er schaltet erweiterte Funktionen frei und eröffnet Zugang zu einem leistungsstarken Staking-Modell mit aktuell rund 200 Prozent APY.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.