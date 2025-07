Straubing (ots) -Schon die Zehn-Euro-Gebühr für den Gang zum Arzt Anfang des Jahrtausends war letztlich ein Rohrkrepierer. Nun der nächste Versuch - auch er ist nicht praxistauglich. Die Hausarztpraxen sind bereits jetzt am Limit. Wenn nun noch Patienten mit Beschwerden, die eindeutig einen Facharzt erfordern, zum Durchschleusen kommen, ist der Kollaps da.So wird dem Patienten nicht wirklich geholfen, er wird weitergereicht in der Hoffnung, es werde sich jemand finden, der Zeit für ihn hat. Im Vergleich dazu eine Insel der Ruhe: Privatpraxen. Was wirklich helfen könnte, kommt wie immer nicht zum Zug: die Versicherung für alle.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6085010